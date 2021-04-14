東京奧運．倒數100日︱頂級明星逐個捉　今屆不能錯過的沙場老將

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-14 18:32

東京奧運倒數100天，朝鮮日前率先宣布不參賽，對整體影響不大。主辦國日本運動員陣容星光熠熠，近日連抗癌勇士池江璃花子亦取得兩項游泳接力資格，為今屆賽事再添看點。 奧運會向來是運動明星的最大舞台，疫情令賽事延期一年，李宗偉、林丹兩大羽毛球天王敵不過歲月先後宣布退役。東京相信會是不少沙場老將的奧運最後一舞，由費達拿、莎蓮娜威廉斯，到戴利、史提芬居里，以至香港「牛下女車神」李慧詩，全部不容錯過。

作為主辦國，日本除奪牌強項柔道、摔跤、體操和游泳外，近年亦主力催谷羽毛球、乒乓球兩個「小球」項目。羽毛球男單一哥桃田賢斗固然是焦點人物，論星味新網球天后大坂直美或許更勝一籌。

日本國技之一的空手道，今屆借主場之利首度登陸奧運並將產生8面金牌，當中包括男、女子分別各設三個重量級別、由兩名選手互相搏擊的組手（Kumite）項目，以及男、女子個人「形」（套拳）項目。「形」項目日本天后級選手清水希容無論實力和外型均屬超班，是香港選手劉慕裳以及所有國家參賽者的努力目標。

抗癌鬥士池江璃花子奇蹟取得兩項游泳接力資格，是今屆奧運最感動人心其中一章。（美聯社）

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奧運備受注目的巨星，往往是能一口氣贏得多面金牌的猛將。「水神」菲比斯、「閃電」保特均已退役，東京奧運哪一位運動員有機會贏得最多金牌？答案很可能再次在運動強國美國之中。

【最有機會贏得多面金牌的巨星】（按圖放大）

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無論成就多高，任何運動員也難敵歲月。東京奧運相信會是不少巨星選手奧運生涯的終點站，一起細數今屆賽事有哪些運動員在今屆之後告別奧運舞台：

【沙場老將奧運最後一舞】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

中國泳手孫楊能否出戰東京奧運？（Getty Images）

孫楊命運5月揭盅

說起奧運巨星，當然不得不提中國泳手孫楊。29歲的他2008北京奧運首登奧運舞台，2012年倫敦奧運獨得3金1銅，成為中國奧運史上獎牌數目最多的男泳手。2014年經歷禁賽風波後出戰2016里約奧運再得1金1銀。作為中國游泳界以至體壇領軍人物，東京奧運本應是他風光退出泳壇的最佳階梯，可是他在2020年被體育仲裁法庭（CAS）重判禁賽8年，游泳生涯變相提早終結。

峰迴路轉的是，他及後上訴得值，案件今年5月發還CAS重審，假如獲判無罪，將可趕及出戰東京奧運。直斥孫楊為「禁藥騙子」（Drug Cheat）的澳洲泳手賀頓（Mack Horton），已事先張揚如在東京奧運遇上對方必定會再「做點什麼」，絕對不會保持沉默，因此無論孫楊能否出戰東京奧運，均會是鎂光燈所在。

朱婷今屆奧運能帶領中國女排走多遠？（Getty Images）

【東京奧運倒數100日】（按圖放大）

+ 11 + 11 + 11

朱婷能否領中國女排衛冕成功？

孫楊游泳生涯已開到荼蘼，中國當今最奪目耀眼的運動巨星，無疑是26歲的女排選手朱婷。2016年里約奧運帶領中國女排再奪金牌後，外流土耳其超級聯賽效力華基夫銀行，3年間為球隊贏盡土超聯賽（2次）、歐冠盃（2次）、世冠盃（2次）、土超盃和土耳其盃共8項冠軍。

2019年她回流中國，一心為奧運備戰，不料遇上新冠肺炎疫情延起一年。總教練郎平決意在今屆奧運後退休，朱婷能否率領中國女排成功衛冕，亦是今屆賽事另一值得關注重點。

香港泳手何詩蓓狀態大勇，能否為港隊取得游泳項目首面奧運獎牌？

【香港隊已獲得的34個東京奧運資格】（按圖放大）

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港隊三大獎牌希望

香港代表隊歷來曾三奪奧運獎牌，滑浪風帆一代名將李麗珊在1996阿特蘭大奧運奪金，為香港奧運帶來零的突破；2004年雅典奧運「乒乓孖寶」李靜、高禮澤在男雙勇闖決賽，最終不敵中國組合陳玘、馬琳得到一面銀牌；至2012倫敦奧運，「牛下女車神」李慧詩在場地單車競輪賽為港隊贏得銅牌。

奧運獎牌彌足珍貴，香港歷代運動員努力不懈之下，不少項目一步步朝世界頂級水平邁進。今屆賽事港隊有三大獎牌希望：三奪世錦賽冠軍的李慧詩、空人道個人形項目選手劉慕裳以及屢創佳績的泳手何詩蓓，全部具備爭牌甚至奪金的實力，香港觀眾不容錯過。

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