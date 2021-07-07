美洲盃｜馬天尼斯極速上位做英雄　勵志故事由英超延續到阿根廷

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-07 17:51

阿根廷英雄這個角色，今場或者不是美斯，而是門將達米安馬天尼斯飾演。 年半前，達米安馬天尼斯（Damián Emiliano Martínez）還是個寂寂無名的阿仙奴後備門將，長期坐冷板。他把握賓特尼奴受傷上位，為阿仙奴贏得英格蘭足總盃，之後轉投阿士東維拉，在過去一季英超長期正選，表現獲得好評。上月，28歲的馬天尼斯又把握到法蘭高艾馬尼確診新冠肺炎的機會，終於首次為阿根廷國家隊披甲，坐穩正選，出戰美洲盃，更加在4強撲出3球12碼，成為晉級決賽的最大功臣。

美洲盃4強，阿根廷與哥倫比亞踢成1：1，比賽進入互射12碼。在5輪12碼之中，馬天尼斯有4次「捉到路」，救出3球，分別是第2輪的達雲臣山齊士、第3輪的耶利文拿及第5輪的艾東卡東拿。全靠馬天尼斯的驚人發揮，阿根廷得以3：2晉級決賽。

【在5輪12碼中，達米安馬天尼斯神勇地撲出3次】

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除了反應外，馬天尼斯在哥倫比亞球員主射前會「出口術」，例如面對達雲臣山齊士時，他大喊：「對不起，好友，我將會阻止你入波！」面對耶利文拿時，馬天尼斯則喊：「我清楚你！你笑是因為你緊張！」馬天尼斯多口到連球證也忍不住叫他靜下來。在第5輪，馬天尼斯沒有對艾東卡東拿說什麼，就默默地撲出他的射門。

一個月時間，馬天尼斯由國家隊處子登場，成為阿根廷的正選主力。（Getty Images）

以往阿根廷贏波，通常都是靠美斯，這位6屆金球獎得主大部分時候是阿根廷的英雄。不過，在這場4強，英雄明顯是屬於馬天尼斯。美斯賽後也說：「馬天尼斯是個非凡的球員，我們都知道他可以撲到12碼。我們知道他的本事，我們相信他的能力。」

馬天尼斯賽後表示運氣而已，他說：「哥倫比亞將我們帶進互射12碼，這是運氣取決勝負，很幸運今日是我的日子。」馬天尼斯一定不是個好運的人，否則就不會在阿仙奴坐了10年冷板，但他一定是個懂得把握好運的人。

了解馬天尼斯的故事：阿仙奴後備門將的眼淚 為脫貧赴倫敦十年成就不可能

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10年時間六度外借，英乙的牛津聯、英冠的錫周三、洛達咸、狼隊、雷丁和西班牙的基達菲都有過他的身影。借用期結束後，馬天尼斯總又返回阿仙奴，默默等待機會。十年之間，阿仙奴正選門將換了又換：施捷斯尼、奧斯賓拿、施治，到換上賓特尼奴，表現穩健，他也只能在板凳上守候，在阿仙奴一隊的首8個球季，他只為兵工廠踢過14場比賽。

他的運氣在去年6月來到，正選門將賓特尼奴受傷，他終於上位，在19/20球季餘下8場英超全數正選，當中贏了5場。在足總盃，他幫阿仙奴淘汰曼城，再在決賽贏車路士捧盃。馬天尼斯終於可以主角身分捧盃，而不是一位如觀眾般的冷板兵。

【馬天尼斯在2020年足總盃感人時刻】

20/21球季，馬天尼斯離開阿仙奴，轉投阿士東維拉，首次擔正即為維拉救出隆特史譚的12碼，助球隊以1：0贏波。他屹立維拉正選，全季15場聯賽保持清白之身，追平費特及保斯尼治的球會紀錄。

馬天尼斯近一年多，由球會冷板兵變成球會正選，再當上阿根廷國家隊正選。（Getty Images）

憑過去一季的優秀表現，馬天尼斯獲阿根廷徵召。他之前都曾經入過國家隊，但只是後備，未曾上陣。到6月初對智利的世界盃外圍賽，他終於首次為國披甲，這場比賽踢成1：1。在馬天尼斯之前，阿根廷的首席門將是河床的法蘭高艾馬尼，但艾馬尼確診新冠肺炎，令馬天尼斯可以在世盃外及美洲盃坐穩正選。

3個月前，馬天尼斯曾講起美斯，他說：「美斯的職業生涯只差一個世界盃，他是世上贏得最多的球員，每個人都想他贏得世界盃，只因為他是美斯。對我來說，可以跟他在球場上並肩作戰，贏得一些勝利，已經是一份光榮。如果阿根廷贏到世界盃或者美洲盃，我會為美斯感到開心，多於為自己。」

【馬天尼斯及美斯在4強後擁抱】

首場美洲盃，馬天尼斯又面對智利，撲出維達爾的12碼，可惜擋不住伊度亞度華加斯的補射。在4強，馬天尼斯憑他雙手，撲出3個12碼，幫助美斯向美洲盃冠軍行近一大步，如今他及美斯離大賽錦標只差一步。

美斯以往4次入大賽決賽，全數落敗得亞軍，今屆有近兩年時來運到的馬天尼斯加持，能否突破宿命呢？

馬天尼斯撲出維達爾的12碼。（Getty Images）

美洲國家盃餘下賽程：

✨10/07（星期六）

⚽早上8時 秘魯 VS 哥倫比亞 香港開電視77台、有線601、661台直播

✨11/07（星期日）

⚽早上8時 巴西 VS 阿根廷 香港開電視77台、有線601、661台直播

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