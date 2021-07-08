歐國盃｜創造英格蘭歷史的男人　修夫基四分一世紀自責與救贖

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-08 08:23

1996年歐國盃4強，主場出戰的英格蘭與德國激戰120分鐘仍不分高下，要以最殘酷的方式決勝負。互射12碼兩軍頭5輪全中，第6輪英格蘭守將修夫基「宴客」，德國由中場慕拿奠勝。 由那一刻開始，修夫基背負英格蘭足球的一切苦澀與包袱，足足歷時四分一世紀。

射失帶來的心理創傷，完全反映在當時只有25歲的修夫基臉上。主帥雲拿保斯和隊友的安慰，起不到半點作用。身為昂藏六呎的運動員，彷彿一下子矮了一大截，沮咒地低頭沉默不語。

修夫基在1996年歐國盃4強射失12碼，令英格蘭不敵德國。（Getty Images）

時任首相馬卓安看不過眼，在溫布萊球場外給修夫基一個充滿憐憫的擁抱，加上一句：「加里夫，你絕對不能為此怪責自己⋯⋯」

對他來說，那根本是沒可能的事。修夫基形容自己是「粉碎國家夢想的男人」，自此像每天推巨石上山的希臘神話人物西西弗斯一樣，重覆受到詛咒並懲罰自己，「我跟自己說，隨時間過去，人們不會再為那球12碼糾纏。然後當我置身酒店大堂，一個女孩轉身跟男朋友說：「我想他就是那個射失12碼的男人。」男朋友立即「殊」一聲制止，不過已經太遲。」

25年過去，當年的英格蘭後衛，已經成為領隊。（Getty Images）

苦澀，默默向着心裏滲，「我有廿多年時間想清楚」，修夫基說，「我真是自願去射的，我的性格就是感到自己應該挺身而出⋯⋯」他指出，當年互射12碼不及如今普遍，例如足總盃會重賽兩、三次，因此無論相關知識和經驗均有限。

常言道，12碼階段一切講運，修夫基卻不同意，「那絕對不是運氣或撞彩，而是在壓力下表現出來的一種技巧。」他一直沒有放過自己，自認是阻礙英格蘭奪冠的罪人。2013年他重返英格蘭國家隊，出任U21領隊， 2016年升任英軍主帥。

4強加時前，修夫基向球員訓話。（Getty Images）

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2018世界盃，修夫基首次領軍出戰大賽已殺入闊別多年的四強階段，最後就算只得殿軍，由於本身在決賽周前期望不高之下，已教國民驚喜萬分。今屆歐國盃，他率眾再進一步，首度晉身決賽，也是自1966年第一次也是唯一一次嬴得世界盃以來，再度闖入大賽決賽。

在4強的上半場，史達寧入楔逼使卡積亞近門落腳擺烏龍，英格蘭追平1：1。（Getty Images）

加時撃敗丹麥後，修夫基忍不住仰天長嘯，吐出一股屈在心底25年的冤鬱，然後不斷揮拳大叫「yes、yes、yes」，臉上終於流露罕見的真摯笑容。或許多少是慶幸卡尼的入球，令比賽不用互射12碼，不用重溫一遍25年前他所經歷過的一場無止境噩夢。不過他對成功為英軍創下首次晉身歐國盃決賽歷史一頁仍嫌不足，受訪時強調「還差一場」，相信只有捧起冠軍獎盃，他才能放下1996年的包袱，真正得到解脫和救贖。

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英格蘭首度打入歐國盃決賽，寫下歷史新一頁。（Getty Images）

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