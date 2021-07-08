歐國盃不設季軍戰有歷史原因　丹麥西班牙4強落敗後可以回家

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-08 15:53

今屆歐洲國家盃，英格蘭及意大利在4強贏波，會師決賽，爭奪冠軍。在4強落敗的西班牙及丹麥會不會先踢一場季軍戰爭銅牌？與世界盃、美洲盃、非洲盃以至奧運等大型賽事不同，歐國盃不設季軍戰，西班牙及丹麥球員已經可以回家休息。 為何歐國盃沒有季軍戰？那就要由幾十年前講起。

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首屆歐國盃在1960年舉行，設有季軍戰，捷克斯洛伐克以2：0擊敗東道主法國，贏得首屆季軍，冠軍則是蘇聯。到1980年的第6屆歐國盃，由4隊擴軍至8隊，設置分組賽，兩組首名入決賽，次名就入季軍戰。捷克斯洛伐克及意大利在季軍戰踢成1：1，最後捷克斯洛伐克互射12碼贏9：8。

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【1980年是最後一屆有季軍戰的歐國盃】

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歐洲足協之後檢討1980年歐國盃的賽制，他們發現季軍戰的入場人數及電視收視都明顯比其他比賽低，所以自此取消了季軍戰。在1984年歐國盃，8隊依然分成兩組，改為首兩名入4強，4強的勝方爭冠軍，不設季軍戰。之後，當歐國盃再擴軍至16隊及24隊，都沒有再復辦季軍戰。

因此，捷克斯洛伐克因緣巧合地成為歐國盃第一屆及最後一屆季軍戰的贏家。英格蘭在只有4隊角逐的1968年歐國盃踢過季軍戰，以2：0擊敗蘇聯得銅牌。

2018年世界盃，比利時擊敗英格蘭得季軍。（Getty Images）

儘管歐洲足協或者會有復辦季軍戰的想法，始終多場比賽就多場收入，但從球員角度出發，在失去冠軍希望之後還要繼續操練，準備幾日後踢多一場，心理上確實難受。

不過，其實普遍大賽都設有季軍戰，包括世界盃、非洲盃、美洲盃及奧運；歐洲足協近年新辦的歐洲國家聯賽都設有季軍戰。

歐洲足協沒有視季軍戰為洪水猛獸，例如首屆歐洲國家聯賽就有季軍賽，英格蘭以互射12碼擊敗瑞士得銅牌。（Getty Images）

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

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