歐國盃｜丹麥移動反人牆助攻金球　世界波誕生前或觸犯人牆新例

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-07-08 16:48

歐國盃準決賽，丹麥戰至加時1：2憾負享有主場之利的英格蘭。球證執法水平惹來熱烈討論，集中於加時上半場史達寧插水疑雲，惟爭議不止於此。 丹麥上半場憑丹斯加特處理罰球，射出「世界波」先開記錄。賽後球迷讚賞丹麥的「移動反人牆」見心思，卻可能觸犯一條近年修改的球例。

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上半場30分鐘 ，丹麥在左路25碼附近獲得罰球，本屆賽事新星之一，21歲的丹斯加特（Mikkel Damsgaard）主射。皮球越過人牆裏哈利卡尼的頭頂後曲墜，雖然角度偏中，但勁道十足，球速快直撲楣底。比克福特（Jordan Pickford）飛到盡，指尖僅僅觸到，無法阻止入網。

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丹斯加特的罰球，堪稱本屆賽事候選金球之一。（Getty Images）

丹麥應付英格蘭「4+1」人牆，3名守將維斯達加特（Jannik Vestergaard）、卡積亞（Simon Kjaer）及安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）本來站在人牆右方，相隔一點空間，不至完全阻隔比克福特的視線。但丹斯加特起步準備施射，3人左移幾步，正好把空間「關閉」，甚至把英格蘭人牆延長，完全遮擋。比克福特視線受阻，反應因而慢半拍，鞭長莫及。

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丹麥移動人牆助攻（按圖放大）

不過，根據國際足協在2019-20年球季更新球例，罰球開球前，進攻方須與防守方人牆，距離至少1米。人牆的定義則為至少3名球員組成。丹斯加特開球前，「移動人牆」最右方的基斯坦臣，可能與人牆最右方的卡尼不足1米，有可能犯規。

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基斯坦臣站在卡尼左前方，「社交距離」是否足夠？（Getty Images）

入球過後，丹麥球員瘋狂慶祝，VAR未有表示，入球成立。看來場內無人打算考究是否有犯規。

比克福特鞭長莫及，可算非戰之罪。（Getty Images）

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