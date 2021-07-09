兩場決賽定奪金球獎｜大熱美斯誓搶美洲盃　哈利卡尼靠歐國盃後上

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-09 13:12

兩場大賽決賽，決定金球獎歸屬！ 美洲盃及歐國盃決賽即將上演，今年度兩大金球獎熱門美斯及哈利卡尼分途出擊。如果美斯帶領阿根廷擊敗巴西，贏出美洲盃，相信他極可能贏得今年的金球獎。若果美斯再一次在大賽決賽倒下，哈利卡尼就帶領英格蘭首度歐國盃封王，估計卡尼有機會首奪這項年度大獎。

在歐國盃前，法國的基利安麥巴比、尼高路簡迪及波蘭的羅拔利雲度夫斯基是今年度金球獎的三大熱門，因為法國是歐國盃的冠軍大熱，簡迪更加是應屆歐聯冠軍車路士的主力中場；利雲度夫斯基在20/21球季入球停不了，在德甲射入41球，打破了名宿梅拿封塵49年的紀錄，並獲得歐洲金靴獎。

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歐國盃及美洲盃同樣進入尾聲，金球獎的形勢已經有翻天覆地的變化，在香港時間下周日（11日）早上及深夜舉行的兩場決賽，很可能決定今年度金球獎的得主。據外國博彩公司的賠率，麥巴比、簡迪及利雲度夫斯基已經遠離大熱位置，而C朗、尼馬、史達寧等同屬黑馬行列，阿根廷前鋒美斯一躍成為頂頭大熱，英格蘭的哈利卡尼緊隨其後。因為美斯及卡尼都有可能贏得今年最重要的國家隊團體獎項。

美斯是6屆金球獎得主，聲名遠播，球會級別贏盡所有，但征戰十多年一直未能奪得大國腳的大賽冠軍。美斯在今屆美洲盃表現亦佳，攻入4球，加上5次助攻，排射手榜首。如果美斯可以在香港時間下周日早上8時的決賽，擊敗巴西奪得美洲盃冠軍，他勢必贏得今年金球獎。

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若果美斯第5次在大賽決賽失手，再與金牌擦身而過，卡尼的機會就來了。雖然卡尼沒有球會榮譽，但他在今屆歐國盃淘汰賽發揮理想，由16強到4強都有入球，共入4球。如果卡尼能夠以英格蘭隊長的身分，幫「三獅軍團」歷史性地贏得歐國盃，奪得55年來首座大賽錦標，加上美斯失去美洲盃冠軍，卡尼就很可能從後趕上，成為金球獎大熱。

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