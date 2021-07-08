歐國盃︱英格蘭令巨星也瘋狂　Adele、Robbie Willams失控狂叫

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-07-08 18:53

歐國盃四強英格蘭加時2：1擊敗丹麥，時隔55年終於再次晉身大賽決賽，連一班英國樂壇天王巨星和名人也真情流露，瘋狂慶祝一番。 在家中看電視直播的天后Adele，用手機拍下英軍隊長哈利卡尼加時主射十二碼一刻，當卡尼補射入網，Adele立即失控大叫，然後開心到跳起。

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Adele在Instagram分享一段短照片，她影着電視直播畫面，當卡尼的十二碼被卡斯柏舒米高救出後，她大叫一聲：「Oh No！」然後卡尼成功補中，她再叫一聲「Yes」之後，便陷入瘋狂狀態——不斷尖叫，期間鏡頭不停上下搖擺，看到她雙腳不停地跳動，盡顯興奮之情。

她在短片加上一句爆粗說明：「ITS B****Y COMING HOME」（足球真是他媽的回家了！）相當激動。

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Adele在Instagram分享她觀看卡尼射入英軍奠勝入球一幕。

Robbie Williams太太拍下丈夫興奮慶祝英軍入歐國盃決賽一刻。

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另一樂壇巨星Robbie Williams，當然不會錯過這場比賽。他與太太Ayda在家中睇波，後者在Instagram分享一張Robbie開心得雙手握拳、張口大叫的搞怪照片，幽默地說，「當Robbie知道，在他一生之中足球首次回家的那一刻。」

Robbie Williams由細到大熱愛足球，他是英乙球隊維爾港的忠實擁躉，甚至曾在2005年成立足球會Los Angeles Vale F.C.，惟球會在兩年後因故解散。Robbie曾多次出席足球名人賽，一搔足球之癢。

英格蘭實在相隔太耐未入決賽，除了Adele和Robbie，尚有不少名人巨星為大感興奮。

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

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