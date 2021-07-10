環法｜卡雲迪殊第34次勝出分站　傷病交煎4年堅持等到希望

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-07-10 13:16

本屆環法單車賽進入中段，焦點落在英國「衝線王」卡雲迪殊身上。這位36歲老將昨勝出第13站，個人第34次勝出分站，追平環法史上分站勝利紀錄。 他有望在今屆再下一城，獨佔紀錄。等待這一刻，足足經歷4年，幾乎等到絕望，瀕臨退役。

第13站法國南部尼姆（Nimes）到卡爾卡松（Carcassonne），屬平地路段。進入最後彎，卡雲迪殊（Mark Cavendish）在兩位快步車隊（Deceuninck-Quick-Step）巴勒連尼（Davide Ballerini）及摩哥夫（Michael Mørkøv）先後開路，在最後直路突圍，率先衝線，與摩哥夫包辦頭兩名。

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卡雲迪殊排眾而出，衝線時不禁喝采。（路透社）

卡雲迪殊賽後與每個隊友擁抱，特別向巴勒連尼高呼「我們締造歷史了」。他本屆第4次贏出分站，並從2007年參賽環法以來，第34次勝出分站，追平1969-74年間5屆環法總冠軍、比利時車手「食人魔」麥克斯（Eddy Merckx）的紀錄。他表示今站又熱又大風，身體到達極限，「這一次就像第一次勝出環法分站，我從小至今，一直夢寐以求」。

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賽後坐在地上，笑着露出難以置信的神情。（路透社）

摩哥夫稱隊友在賽前已想着能否為卡雲迪殊開路，助他「贏一站」，「他贏4站了，幾年前他跟我說只要再參加一屆，就可以追平紀錄，他現在有機會破紀錄」。對於紀錄，卡雲迪殊強調自己難與麥克斯比擬，「但追平他的分站紀錄，至少吸引沒有留意單車賽的朋友，關注這項運動。如果因為一個英國車手做到，使他們參與單車，我就功德圓滿」。

賽後繼續保留綠色戰衣，現時在積分榜領先逾百分。（路透社）

今屆之前，卡雲迪殊在 2016年環法4勝分站。被譽為歷來最強衝刺車手之一，又在生涯高峰，破紀錄應是時間問題。未料17年環法第4站衝線時炒車，肩部骨折，18年參賽未贏分站，便在中段因超出時限而被淘汰。此後他一度受病毒問題困擾，狀態大受影響。

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卡雲迪殊在2017年第4站，衝刺時疑被沙根批踭，撞向圍欄，肩膀脫臼。（Getty Images）

19年未獲當時車隊挑選參加環法。去年轉隊仍未獲挑選，此時他透露雖然病毒問題已解決，但精神方面受到困擾。去年底更因為未找到新車隊落班，在一次賽事後流淚表示可能退役。

流淚了，開心事。（路透社）

幸而，卡雲迪殊得到快步車隊青睞，又碰巧去屆環法「搶分王」、綠色戰衣得主班納特（Sam Bennett）因膝傷未能參賽。卡雲迪殊及時重拾狀態，在今屆復活。他有機會在今屆打破歷來分站紀錄，第19站及在巴黎香榭麗舍大道衝線的壓軸一站均屬平地路段，他曾4度勝出最後一站，實破紀錄最佳機會。不過，未來5站進入法國與西班牙邊境的比利牛斯山脈，全屬高山路段，卡雲迪殊必須捱過，不因超時被淘汰，才有望在今屆打破紀錄。

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