歐國盃｜英格蘭再進一步只差一步　4大關鍵讓球迷繼續期待

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-07-12 11:21

「Football's not coming home, yet.」 英格蘭在溫布萊主場早早領先意大利，被追和後戰至12碼階段，功敗垂成。決賽進程，恍如重演2018年俄羅斯世界盃準決賽對克羅地亞。不過，在此之前，修夫基麾下的英格蘭，給予球迷不少希望。希望，來自改變。 如果改一改換人決策，待球員成熟，來年卡塔爾世界盃， Football's coming home, maybe.

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別氣餒，堅持下去，才有希望。（Getty Images）

1. 環境催促 中場革新

足球世界，瞬息萬變，何况3年？中場線從俄羅斯世界盃至今改頭換面，都是被逼的。隊長佐敦軒達臣在頻密賽程中受傷；迪利阿里及連格陷入樽頸，本應到達巔峰的3人中場，全線出問題。

軒達臣在去季「傷吓又踢吓」，修夫基挑選去季首度亮相頂級聯賽的列斯聯中場加雲菲臘斯，與迪格蘭賴斯組成雙防中，攻擊中場則及時發掘美臣蒙特。三人充滿活力，菲臘斯與蒙特串聯前、後場能力高，攻守更為平衡。

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蒙特（左）與菲臘斯（中）在首場大賽，已有出色表現，後者助攻帶來致勝入球。（Getty Images）

2. 實而不華 名氣行先

3年前23人大軍中，非Big 6球員只有5人（22%）。今回26人大軍，非Big 6球員多達13人，就算扣除3名外流球員，23人中非Big 6球員比例仍達43%。Big 6球隊乃多國聯軍，修夫基盡攬其他好表現球員。公布大軍名單時，只有下半季外借韋斯咸後重現光芒的連格落選，較令人詫異。雖然大部分為後備，但一對防中正是賴斯（韋斯咸）與菲臘斯（列斯聯）。勿忘另一「細會兵」，後備上陣穿針引線的基亞利殊，離開維拉只是時間問題。

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基亞利殊一直傳是大球會目標，今屆之後大有機會「升呢」。（Getty Images）

3. 謀定後動「老鬼波」 英格蘭不再衝動

俄羅斯世界盃的英格蘭，表現高開低走。雖然奪得殿軍，但16強對哥倫比亞已露底。球隊受壓時節奏混亂，中場傳送與控球時機極差，送上控球權、後防犯錯等問題湧現。進攻亦欠缺板斧，連格迷走，阿里偶爾入楔，哈利卡尼被緊盯至靠射12碼成為金靴，莫說憑榮獲「敗家仔」污名的史達寧。終於在準決賽早早領先，被克羅地亞追和後捱打，捱到加時反勝為敗。

今屆英格蘭大部分賽事，表現一改浮躁。賽事中優勢明顯亦不輕率進攻，射門次數不算太多，把握力卻高。分組賽首仗對克羅地亞，下半場中段史達寧把握機會先開記錄後，控制戰局令對手難越雷池半步。16強對德國，上半場先守穩，3名中堅「波到人到」，進攻不冒進，全場僅5次射門卻兩度入球。領先之下保持控球在腳，傳球消耗對手體力，搓得信心十足。英格蘭出現經濟實惠「老鬼波」，可算耳目一新。

對德國時最有機會失球一刻，是史達寧累街坊所致。（Getty Images）

英格蘭在今屆歐國盃，決賽前只失1球，為準決賽對丹麥的一次罰球。翻查決賽前6仗，分析球隊攻勢的威脅程度，而得出的「預計入球」（xG/Expected goals）數據，英格蘭只有對德國一仗少於對手（1.35：1.36），其餘場次不僅多於對手，且全部壓制對手至少於1。簡而言之，對手要麼攻勢少，要麼在欠缺威脅的地方攻門，入球機會低。

來到決賽，打回原形。領先一球下愈縮愈後，防線退到禁區內，「邀請」意大利闖入危險地帶起腳，失勢如坐以待斃。英格蘭對意大利，上半場攻門1：6，「xG」卻為0.32：0.26，代表意大利的攻勢威脅極低。下半場卻完全被壓倒，控球「三七比」，射門3：8，「xG」0.14：1.62，反映形勢如何惡劣，靠比克福特演出神勇才不至在法定時間落敗。全場的「xG」為0.55：2.15，英格蘭在最重要關頭，演出大失水準。

有耐性，少誤傳，後生仔踢出「老鬼波」，如此英格蘭相當罕見。（Getty Images）

4.重用新人 震撼教育

大軍名單之中，有些球員只屬後備，顯而易見，例如二、三號門將。有些球員入選卻惹起興趣，或者質疑。英格蘭最經典例子，必數2006年德國世界盃。領隊艾歷臣挑選17歲的禾確特，令人意外，然後在賽事中成為「暖櫈專員」，從未上陣。當時領隊艾歷臣解釋：「汲取經驗，對他在未來賽事有幫助。」

誰猜到沙卡表現如此出色？（Getty Images）

修夫基積極提拔新秀，今回大軍出現兩名未夠廿歲的新人，布卡約沙卡與祖迪比寜咸。前者的速度大派用場，對丹麥靠他突圍而送出助攻。後者今年3月才首度入選大國腳，今次賽事亦獲得一定的後備出場時間。

一年後卡塔爾世界盃，修夫基又會帶出怎樣的三獅軍團？（Getty Images）

「三獅軍」大革新，重建青訓計劃多年後漸見成果。今回教訓相當沉重，球員飲恨決賽上了寶貴一課，修夫基再於淘汰賽關鍵時刻失之交臂。調兵變陣時能否改變思維，放手一搏，留待一年後世界盃解答。

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