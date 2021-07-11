歐國盃決賽｜英女王親勉英格蘭爭標　回憶55年前一幕等到白髮蒼蒼

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-07-11 12:00

「Is football really coming home?」相隔55年，英格蘭球迷終再見到代表隊打入大賽決賽，但苦候逾半世紀的又豈止球迷？英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）何嘗不是由年輕貌美，等到白髮蒼蒼。 將世界盃獎盃交到卜比摩亞（Bobby Moore）手上的55年後，英女王在歐國盃決賽英格蘭對意大利前夕，向「三獅兵團」領隊修夫基送上祝福。

英格蘭在香港時間周一凌晨（12日）便會出戰他們自1966年世界盃以來，第一次打入的大賽決賽，與意大利爭逐歐國盃冠軍。周日（11日），修夫基收到來自溫莎堡的信件，下款ELIZABETH R.，正是英女王伊利沙伯二世。

英女王伊利沙伯二世向修夫基送上祝福。（England Football Team Facebook）

「55年前，我有幸向卜比摩亞頒發世界盃，那時我親眼見證到，打入國際大賽決賽並獲勝，對球員、教練團和後勤職員來說，到底有多大意義。」英女王在信中寫道，「我與我的家族恭賀你們打入歐國盃決賽，也想祝福你們，能名留青史的，不僅是你們的勝利，更會記載你們的精神、付出及榮耀。」

1966年世界盃決賽，英格蘭踢到加時以4：2擊敗西德，捧得至今唯一一項國際大賽錦標（按圖放大）：

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首相與王子齊發信：帶它回家吧

除英女王外，威廉王子（Prince William）與英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦分別在歐國盃決賽前夕向英格蘭代表隊發信，其中約翰遜寫道：「你們已創造了歷史……對於這國家的大部份人來說，這都是他們人生的第一次……你們帶起了整個國家的士氣，明天，你們有能力舉起那獎盃。我們不僅在祈求勝利，Gareth（修夫基），我們相信你，和你那無可匹敵的團隊。僅代表整個國家，祝你們好運，踢出一場精彩比賽——和將它帶回家（and bring it home）！」

「足球要回家」的真相：英格蘭球迷自嘲自憐 波Song哭足25年

威廉王子則寫道：「你們帶出了英格蘭最好的一面，我們全力支持你們、整個國家都支持你們。所以，帶它回家吧（So, bring it home）。」

英國首相約翰遜（左）早前入場觀看了英格蘭對丹麥的4強賽事。（Getty Images）

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女王、王子與首相的鼓勵，是動力或是壓力？修夫基在賽前記招上如此回應：「收到來自女王與首相給球隊的信，是十分美好的事……（離開訓練場時）見到很多人在道路兩旁為我們打氣，讓一直留在隔離泡泡裏的我們，意識到到底這是怎麼一回事。但，明天（決賽）才會定奪一切，我們進了決賽，而我們要贏。」

「我們代表着我們的人民，也很高興做到了傳承，但為了每一位，現在我們想將那獎盃帶回家。」

各方祝福如雪片湧至，英格蘭主帥修夫基亦在賽前記招回應。（Getty Images）

蘇格蘭報章向文仙尼求救 「無法再忍55年」

不過並非人人都祝福英格蘭，除了意大利人外，最不想英軍捧盃的大概就是蘇格蘭人——蘇格蘭報章《The National》日前舉辦網上投票，讓讀者投選歐國盃決賽會支持哪一隊，逾八成人都投選意大利。

為了回應票選走勢，《The National》昨天在頭版刊出大字標題：「救救我們吧，Roberto（文仙尼），你是我們最後的希望（我們無法忍受要再聽他們吹噓55年）」，並配以一張改圖，將文仙尼的臉「P」到電影《驚世未了緣》（Braveheart）主角Mel Gibson身上，Mel Gibson在電影中飾演的William Wallace，正是在第一次蘇格蘭獨立戰爭中，領蘇格蘭對抗英王愛德華一世之人。

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