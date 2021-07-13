歐國盃｜文仙尼「帶足球回羅馬」有彩蛋　獎盃底藏蘇格蘭球迷願望

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-13 10:41

意大利擊敗英格蘭贏得歐國盃，在意大利人之外，相信最高興的就是蘇格蘭人。在歐國盃決賽前一日，蘇格蘭《國家報》頭版更將文仙尼改圖為戰士，為意大利加油。如《國家報》所願，意大利在溫布萊捧盃，文仙尼還帶了那份《國家報》回家，在飛機上用來墊盃底！不是墊茶杯或者咖啡杯，而是歐國盃！

【上周六出版的蘇格蘭《國家報》被文仙尼用來墊盃底】

英格蘭及蘇格蘭在足球場上向來是死對頭，所以在歐國盃決賽前，蘇格蘭球迷都很希望意大利捧盃。蘇格蘭《國家報》在決賽前一日（10日）以文仙尼為頭版，將這名意大利教練改圖為戰士，標題則是「拯救我們吧，羅拔圖（文仙尼），你是我們的最後希望」。之後他們用小題解釋了原因，蘇格蘭球迷不希望英格蘭未來55年又多一樣自吹自擂的東西。

詳盡歐國盃決賽果：意大利射贏12碼封王 英格蘭最後3輪全數宴客

【意大利回國後舉行勝利巡遊】

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得到來自蘇格蘭的祝福，意大利在周日的歐國盃決賽互射12碼擊敗英格蘭。足球未能回家，而是去了羅馬！文仙尼及意大利國家隊帶住歐國盃獎盃，坐上前往羅馬的飛機。從意大利國家隊拍攝的片段見到，獎盃就坐在文仙尼身旁，但更令蘇格蘭球迷留意到的是，獎盃下竟然是那份以文仙尼為頭版的報紙！為了答謝文仙尼，蘇格蘭《國家報》今日頭版就是文仙尼帶住獎盃及上周六《國家報》搭飛機的截圖。

意大利回國後，昨日（12日）在羅馬出席勝利巡遊，並與總統及總理見面。

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