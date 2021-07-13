歐國盃｜文仙尼維埃里情深似海　森多利亞班底組教練團拱照意大利

歐洲國家盃2020曲終人散，意大利奪冠而回。完場後，場邊的意大利教練席有兩人緊緊相擁，熱淚盈眶。他們正想起29年前此時此地，一起經歷了失敗。

1992年5月20日，倫敦溫布萊球場舉行一場歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）決賽，來自意大利的森多利亞，在加時被巴塞隆拿的朗奴高文轟入一記罰球，與這項歐洲球會最高榮譽擦身而過。當時這隊意甲冠軍代表，陣中有4個人應該想不到自己29年後，會回到這座已重建的倫敦足球聖殿，為國家捧走歐國盃，完成一場自我救贖。



意大利打入歐國盃決賽，創下33場不敗紀錄，領隊文仙尼當然居功至偉，但他身邊教練團亦話題十足。因為整個班底除比他年輕幾輩、剛退役不久的迪羅斯（Daniele De Rossi）外，其餘全部教練團都是和他自己一樣，來自意甲球隊森多利亞80-90年代的體系。

文仙尼的好兄弟維埃里（Gianluca Vialli）擔任代表團團長，林巴度（Attilio Lombardo）、艾雲尼（Alberico Evani）、盧斯亞利（Giulio Nuciari）和沙辛奴（Fausto Salsano）擔任助教，巴查拉（Massimo Battara）擔任守門員教練。他們的共通點，都是在上世紀80或90年代效力森多利亞，至於「小弟」迪羅斯的加入，作用明顯地是進一步拉近教練團成員和這一代年輕意大利球員的關係。

80至90年代一眾森多利亞球員，今日齊集於意大利教練團，為國家取下歐國盃。（Getty Images）

上述教練團當中，文仙尼、維埃里、林巴度和盧斯亞利更是92年歐冠盃決賽失利的森多利亞陣中人物。

這支來自熱拿亞的球隊，當年在意甲球隊當中別具一格，自1982年回升意甲後，在前班主、已故意大利油王Paolo Mantovani銳意大展拳腳下，80年代先取下3次意大利盃冠軍，然後在90-91年取得至今唯一一次意甲冠軍，成為傳統意甲七雄之外的奇葩，也取得91-92年歐冠盃參賽資格。雖然最終在決賽飲恨，但這次失敗已銘記在文仙尼的心中。

1992年這一場歐冠決賽失利，深深地烙印在文仙尼和維埃里等「森多利亞幫」的腦海，今次意大利能在溫布萊奪標，是他們心中的自我救贖。（網上圖片)

文仙尼於2018年5月接過意大利帥印，當時「藍軍」仍然未走出未能出線2018世界盃的低谷，文仙尼表示出掌意大利全為了對這個國家的熱愛，他即時召來那一班和他出生入死過的「森多利亞幫」擔任教練團，他們早已先後和他在拉素、曼城、國際米蘭、辛尼特等球會合作過。

有意大利球迷將教練團中的森多利亞名宿來一個新舊對照。（Twitter圖片）

意大利教練團中「森多利亞幫」今昔對照

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森多利亞的官方Twitter也恭賀一眾成為了國家英雄的名宿。（森多利亞官方Twitter）

對文仙尼而言，工作團隊之間的友情是不可或缺，亦令他的麾下在耳濡目染下，學習到如何忘掉自我，團結一致成為一個整體去為國爭光。

今屆意大利在後衛史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）受傷後，這種友情力量亦在球隊之中大爆發，所有球員每一場比賽都表明為他而戰鬥，勝利後多次展示史賓亞蘇拿的球衣和把他的名字融入歌聲之中，正正是這個「森多利亞幫」教練團帶來的正面力量展示。

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意大利隊的團結，是由教練團之間的友誼擴展出來。（Getty Images）

話說回頭，當「森多利亞幫」教練團在2018年組成之時，文仙尼最好的兄弟維埃里並未加入，當時維埃里自己也在人生低潮之中，正在和病魔搏鬥——他曾接受治療的胰臟癌再度復發，正在接受第二輪化療。

2018 年冬天，意大利足協主席格拉維納（Gabriele Gravina）主動聯絡維埃里，想看看他是否會考慮擔任歐國盃代表團團長或團隊負責人一職，團長這個職位自另一名宿利華（Luigi Riva）退休後，當時已懸空了5年。

維埃里和文仙尼自14歲起已認識，一直在生命中互相扶持對方。（Getty Images）

維埃里那時身體狀況確實欠佳，據他憶述，連在花園簡單散步也痛楚不堪。不過他在病榻中想了又想，他自身體抱恙開始就研究了一些亞洲哲學，不斷閱讀一些名言和故事，幫助他思考並保持積極的態度。

外界視他為抗癌勇士，但維埃里自己從未將癌症視為一場戰鬥，「我不是戰士。我不是在和癌症作戰。敵人太強大了，我沒機會的。我視自己為一個正在旅行的人，癌症像一個不受歡迎的旅行夥伴一樣加入了我的旅程。我的目標是繼續前進，繼續走，直到他受夠了，便會撇下我一個繼續行。」

維埃里和文仙尼在森多利亞合作無間。（網上圖片）

結果他接受了足總的邀請出任團長一職，一來他也心愛這個國家，縱使年輕時在國家隊和足總鬧得不愉快，另一方面，他相信能夠再站在好朋友Roberto身邊幫助他，對自己的病也會有正面影響。

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維埃里在一意大利電視台綜藝節目上表示，他們二人在意大利足總大樓首次碰面，自那時起已經視文仙尼為偶像。「當時開始人們已經談論他，我們認識了多久，也許40年吧！我們每一個入球，也可以當成是一起射入的。」事實上，他們自意大利U21起已並肩作戰，可謂有影皆雙。

文仙尼和維埃里奪冠後深情擁抱

我14歲時已視Roberto為英雄！ 維埃里

他們二人的友誼，連他們身邊的人也感受到。他們二人視為父親看待的森多利亞前班主Paolo Mantovani，當年一手撮合二人，兩位年輕人果然一拍即合，在80年代中葉起表現突出，成為意甲「入球雙子星」。

連場外二人也是「糖黐豆」，密不可分的程度，是連Mantovani養小狗也要成雙，一隻叫Roby（文仙尼暱稱），另一隻叫Luca（維埃里暱稱），因為他們是不能分開的。

基亞連尼及邦路斯一對意大利後防長老高舉獎盃。（Getty Images）

維埃里一直很懷念這段動人時光，當他回到文仙尼身邊時，一剎那回憶湧上心頭。「我在球場上一直站在Roberto的身邊。這回憶喚醒了我對舊日的情感。」

當球隊在溫布萊慶祝取勝時，他們二人緊緊相擁，令人回想起80年代末和90年代初二人如何合作無間取得入球，而這對最好的朋友、這群「森多利亞幫」自我救贖過程、以文仙尼為首的這支意大利團隊用「愛」來建造，當中包含了文仙尼與維埃里的友情、文仙尼和維埃里對國家的愛，啟發了意大利隊在這個夏天互相支持走到最後並取得勝利；亦體現了維埃里如何實踐他人生哲學：

生活中有10%是發生在我們身上的事情，餘下90%是看我們如何去處理它…… 維埃里

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