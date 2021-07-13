歐國盃戰術總結｜3中堅大行其道　翼衛成為致勝關鍵

51場歐國盃完結，今屆賽事最明顯的戰術特色是，很多球隊將3中堅視為常規陣式，就算是踢慣4後衛的球隊，在有需要時也可以靈活轉陣；同時兩閘或者翼衛在進攻上角色變得非常重要，甚至成為致勝的關鍵棋子，例如意大利的史賓亞蘇拿及荷蘭的杜費斯。



今屆歐國盃反映到戰術潮流的變化，3中堅陣式漸成風氣。在24支參賽球隊中，有逾半的13支在分組賽慣踢3中堅，有強隊也有弱隊，包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、德國、匈牙利、荷蘭、北馬其頓、波蘭、俄羅斯、蘇格蘭、瑞士及威爾斯。踏入淘汰賽後，16強多了兩支球隊用3中堅，分別是法國及英格蘭，但一成一敗。

比利時是今屆其中一支用3中堅的強隊。（Getty Images）

在16強對瑞士，法國受傷兵問題困擾下，失去所有正宗左閘球員，故此變陣3-4-3，由拉比奧特串客左翼衛，但效果奇差，全隊未能適應，拉比奧特常常偏離防區，華拉尼的右側亦經常給予瑞士空間，尼高路簡迪及保羅普巴也未能保護好防線，結果法國半場就要急急腳變回4-2-3-1陣式。最終，法國被淘汰出局。

法國在16強變陣3中堅失敗，最後被瑞士淘汰。（Getty Images）

英格蘭則是變陣3中堅的正面例子，他們在16強對德國轉踢3-4-3，以基爾獲加及捷比亞凍結德國左翼衛魯賓高辛斯，守住戰線，到下半場換入基亞利殊後，善用左路空間，尋找對方中堅與翼衛間的漏洞，配合左翼衛勞基梳爾製造兩個入球。在這場3-4-3鬥3-4-3的對決中，英格蘭取得最後的勝利。

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在16強，英格蘭與法國的一成一敗，因為英格蘭本身已經有豐富的3中堅經驗，他們在2018年世界盃正是靠3中堅殺出一片天。雖然他們在今屆歐國盃分組賽踢4-2-3-1為主，但球員都有隨時變陣的能力。今屆賽事的技術觀察員、韋斯咸領隊莫耶斯留意到，英格蘭後防企位很靈活，儘管開場踢4後衛，假若比賽期間左閘梳爾壓得太上，基爾獲加會自動留得較後，形成3中堅。在最關鍵的決賽，英格蘭亦再次祭出3中堅陣式。

基爾獲加可以在右閘及右中堅之間無縫切換，為英格蘭帶來更靈活的戰術變化。（Getty Images）

3中堅加上雙防中的陣式，可以緊鎖中路，形成有層次的3-2防守。根據今屆賽事的技術觀察小組撰文，在分組賽做防守逼搶最多的5隊球隊之中，有4隊是使用3中堅。

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3中堅的普及，導致翼衛的戰術重要性大增。防守時，翼衛退守至後場，可以形成5後衛線，但當球隊控球進攻，翼衛的發揮空間就很大。技術觀察小組留意到，很多3中堅的球隊在進攻時都變成3-2-5的企位，翼衛壓前至與前鋒的位置，另外有些特殊例子，波蘭曾經以3-1-6的企位狂攻。

無論是面對較傳統的4-3-3陣式，抑或是漸成潮流的3-4-3，翼衛也是破局的關鍵，可以如利刃插入中堅與兩閘之間的虛位。今屆以3-4-3欺負4-3-3的經典之戰，肯定是分組賽德國贏葡萄牙4：2。

對德國的分組賽時，葡萄牙右閘尼爾遜施美度成為弱點。

德國以三叉戟攻堅，葡萄牙只得一對中堅，人數不夠，兩閘球員自然內收，較貼中路，以支援中堅。然而，當兩閘內收而翼鋒欠缺回防意識及體能時，邊路就成為德國的天下。由於葡萄牙右閘尼爾遜施美度太近中路，令到德國左翼衛魯賓高辛斯如入無人之境，決定了這場大戰的勝負。

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在大家都緊鎖中路時，邊路就成為突破點。由分組賽到8強，今屆有29%的入球來自左右傳中，有20%的入球來自頭槌。莫耶斯說：「我覺得這是足球比賽的重要部分，我很享受看見傳中及入球。」英格蘭對德國的16強就是利用3中堅與翼衛之間的空位制勝，英軍的兩個入球都是來自左路傳中。

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比起以往的大賽，今屆兩閘球員的表現對勝負有更關鍵的影響。今屆有兩名閘位球員兩度贏得比賽最佳球員，分別是意大利的史賓亞蘇拿及荷蘭的杜費斯，史賓亞蘇拿可說是意軍左路的發電機，至於杜費斯在防中迪魯恩的支持下，更不時走入中路或禁區入楔攻門。德國的一對翼衛高辛斯及甘美治各贏得1次最佳球員，西班牙的佐迪艾巴、比利時的杜根夏薩特也曾得獎。

瑞士左翼衛史堤芬蘇巴對土耳其時上演助攻帽子戲法。（Getty Images）

瑞士左翼衛史堤芬蘇巴、丹麥左翼衛米希利、奧地利右閘史堤芬拉拿及英格蘭左閘梳爾今屆的表現都相當突出。蘇巴在瑞士贏土耳其3：1的比賽中，破紀錄一場交出3次助攻，至今累積4次助攻。米希利今屆賽事有兩個入球，拉拿在首輪亦有建功。至於梳爾累積有3次助攻，並在決賽把握意大利後防漏洞，以翼衛姿態殺入禁區，無人看管下接應右路傳中，射入開紀錄的一球。

足球戰術變化，在於每個時代的剋制及反制，4-4-2盛行，自然會有人研究用4-3-3及-4-2-3-1破招。當隊隊都用4-2-3-1後，愈來愈多球隊轉用3中堅，令3中堅成為並駕4後衛的潮流。今屆歐國盃似乎展現了，近年的戰術潮流在於4後衛與3中堅之間的博奕。

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