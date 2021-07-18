東京奧運｜香港女運動員IG全錄　歐鎧淳逾13萬Followers最多

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不用上網問人，此文有齊！一起追蹤何詩蓓、劉慕裳、陳芷澄、洪詠甄、江旻憓等香港運動員的Instagram，關注她們的近況，了解她們的生活，為她們在東京奧運打氣加油！



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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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34歲的程小雅（Jessica）是競步運動員，曾經在2019年亞銅賽摘銅，她將會在8月6日出戰東京奧運的女子20公里競步。

程小雅IG：jessicaching211（467 位追蹤者）

揮灑熱血與汗水！程小雅不斷跑跑跑的運動生活：（按圖放大）

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28歲的張雁宜是香港羽毛球「一姐」，將會由7月24日起出戰東京奧運的女單項目。世界排名34位的張雁宜曾經贏過印尼賽及香港賽的銅牌。

張雁宜IG：cheungyuenyii（343位追蹤者；此帳號為私人帳號）

29歲的謝影雪是香港羽毛球混雙球手，她會夥拍鄧俊文由7月24日出戰東京奧運。兩人世界排名13位，她在2018年曾贏得世錦賽混雙季軍。

謝影雪IG：tseyingsuet（8208位追蹤者）

幾乎張張相都有毛孩！愛犬之人謝影雪：（按圖放大）

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34歲的李慧詩（Sarah）是香港獎牌希望，她會在8月4日起出戰競輪賽，之後參加爭先賽，她在這兩個項目都有可能打入三甲。她在2012年倫敦奧運於競輪賽為香港贏得史上首面銅牌。比起IG，她似乎更常用Facebook。

李慧詩IG：sarah_leewaisze（2348位追蹤者）

李慧詩FB：Sarah Lee Wai Sze - 李慧詩（3.7萬位粉絲）

李慧詩在Facebook的分享內容很多元化，她有時會撰長文，有時會分享自己閱讀的書，當然還有訓練及比賽。（李慧詩Facebook）

30歲的李海恩（Jessica）也是單車隊成員，將與李慧詩一起出戰爭先賽及競輪賽。她在前年的港錦賽在這兩個項目都贏過銀牌。

李海恩IG：jlee_721（1050位追蹤者）

27歲的梁寶儀將會在東京奧運出戰兩個場地單車項目，她會在8月6日出戰麥迪遜賽，之後到8月8日參加全能賽。她在全國錦標賽麥迪遜賽贏得銀牌，之前在亞錦賽個人追逐賽銀牌及記分賽得銅牌。

梁寶儀IG：boeyleung（1733 位追蹤者）

喜歡戶外活動周圍去的梁寶儀：（按圖放大）

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26歲的逄瑤會參加女子場地單車麥迪遜賽及全能賽，主要戰績有全國錦標賽麥迪遜賽銀牌，而在兩年前的亞錦賽，她在麥迪遜賽贏得金牌。

逄瑤IG：pangyao_（450 位追蹤者）

28歲的楊倩玉亦會參加麥迪遜賽及全能賽，她是2018年雅加達亞運的麥迪遜賽銀牌。據悉，她沒有用IG。

27歲的江旻憓（Vivian）是香港劍擊隊的主將，她會在7月24日出戰重劍個人賽，之後到7月27日會與隊友出戰「女重」團體。她在兩年前的世錦賽贏過重劍個人銅牌。

江旻憓IG：vmwkong（3萬位追蹤者）

香港女重一姐江旻憓的小清新生活：（按圖放大）

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20歲的佘繕妡（Kaylin）亦會出戰女子重劍個人及團體兩個項目，她在2018年亞運贏過團體銅牌，她還是2018年世青重劍個人冠軍。

佘繕妡IG：kaylinhsieh（5410位追蹤者）

佘繕妡的少女生活日常：（按圖放大）

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26歲的連翊希（Coco）是另一位香港女子重劍隊的成員，今屆東京奧運會參加個人及團體項目。她是2018年亞運團體季軍成員之一。

連翊希IG：linyikhei（2795位追蹤者）

動靜皆宜的連翊希：（按圖放大）

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26歲的朱嘉望（Moonie）也是香港女子重劍隊成員，她會跟隊友一起參加7月27日舉行的重劍團體賽。她是兩屆亞運銅牌得主。

朱嘉望IG：moonieckm（8.5萬位追蹤者）

劍擊服下熱愛戶外活動的朱嘉望：（按圖放大）

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27歲的陳芷澄（Tiffany）是今屆香港唯一一名參加高爾夫球的球手，她將會在8月4日出戰首日女子高球賽事。她是2016年香港女子公開賽冠軍。

陳芷澄IG：tiffchangolf（8154 位追蹤者）

高爾夫球之外的陳芷澄：（按圖放大）

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29歲的劉慕裳（Grace）有機會為香港贏得奧運獎牌，她在2018年贏得空手道世錦賽個人形銅牌，並於同年的亞運摘銅。她在8月5日會代表香港參加空手道女子個人形。

劉慕裳IG：gracelaukarate（2.7萬位追蹤者）

空手道之外的劉慕裳：（按圖放大）

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22歲的洪詠甄（Winne）是今屆最早出戰的香港運動員，也是今屆香港的賽艇的唯一代表，由7月23日起參加賽艇女子單人雙槳艇。她曾於世界室內賽艇錦標賽的U23組別得銀牌。

洪詠甄IG：winne_wingyan（312位追蹤者）

水上與山上的洪詠甄：（按圖放大）

22歲少女艇手為香港隊打頭陣 開幕禮首度男女合作持旗

20歲的洛雅怡（Stephanie Norton）會參加東京奧運的帆板項目，由7月25日起出戰女子激光鐳射型單人艇。她在穆薩納公開錦標賽贏過銅牌。

洛雅怡IG：snort0n（805位追蹤者）

洛雅怡近兩年較少更新IG。（洛雅怡Insatgram）

23歲的何詩蓓（Siobhan）被視為香港的獎牌希望，她將會由7月26日起出戰3個女子游泳項目，分別是50米、100米及200米自由泳。

何詩蓓IG：siobhanhaughey01（1.2萬位追蹤者）

走進沙灘與溪澗的何詩蓓：（按圖放大）

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29歲的歐鎧淳（Stephanie）由7月25日起將參加東京奧運的女子100米背泳。她在3年前的亞運曾代表香港接力隊贏得銀牌及銅牌。此外，她曾參演電影《春嬌救志明》，並候選金像獎最佳新人，是香港其中一名知名度最高的本地運動員。

歐鎧淳IG：stephaniehsau（13.1萬位追蹤者）

舉手投足散發星味的歐鎧淳：（按圖放大）

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28歲的鄭莉梅（Camille）在今屆東京奧運會為香港出戰幾項女子接力賽，包括4X100米自由泳、4X200米自由泳及4X100米混合泳。

鄭莉梅IG：camillelcheng（1.2萬位追蹤者）

擁抱大自然的鄭莉梅：（按圖放大）

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23歲的譚凱琳是香港女子泳隊的成員，會與鄭莉梅等出戰4X100米自由泳、4X200米自由泳及4X100米混合泳接力。

譚凱琳IG：tamhoilam（2481位追蹤者）

24歲的楊珍美（Jamie）將會出戰女子游泳接力，包括4X100米自由泳、4X200米自由泳及4X100米混合泳。

楊珍美IG：jamieyyyyy（3374位追蹤者）

19歲的何南慧（Tinky）將會出戰女子游泳接力，包括4X100米自由泳、4X200米自由泳及4X100米混合泳。

何南慧IG：_hotinkynw_（2053位追蹤者）

20歲的黃筠陶（Toto）是香港泳隊成員，將可參加女子接力的項目，例如4X100米自由泳、4X200米自由泳及4X100米混合泳。

黃筠陶IG：totoo_ro（1993位追蹤者）

30歲的陳晞文（Hayley）會由7月25日起參加女子滑浪風帆RS:X的比賽。她經驗豐富，曾於兩屆亞運躋身三甲，分別得過金牌及銀牌。

陳晞文IG：chmhayley（1192位追蹤者）

陳晞文自拍於獅子山上。（陳晞文Instagram）

24歲的杜凱琹在今屆奧運會為香港出戰3個乒乓球項目，分別是女單、混雙及女團。她在兩年前贏過亞錦賽及國際乒聯年終賽混雙銅牌。

杜凱琹IG：hoikem（3041位追蹤者）

在授旗儀式上，杜凱琹負責揸機自拍。（杜凱琹Instagram）

23歲的蘇慧音（Minnie）會為香港參加乒乓球女單及女團兩個項目，她在3年前曾為港隊贏得亞運女團銅牌。

蘇慧音IG：minniesoo（1727位追蹤者）

28歲的李皓晴會為香港出戰乒乓球女團，她在2018年的世錦賽與港隊贏過女團季軍。

李皓晴IG：leehoching1124（1340位追蹤者）

24歲的朱成竹是香港參加東京奧運乒乓球女團的成員之一。

朱成竹IG：zenobia_bb（1569位追蹤者；此帳號為私人帳號）

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