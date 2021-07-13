東京奧運｜國際奧委會長惹怒日本國民　口快說錯「Chinese」捱轟

東京奧運排除萬難，將於10天後開幕，主辦各方進入最後衝刺階段。

國際奧委會長巴赫上星期已抵達東京，準備舉行工作，今日與日本當地的主辦單位要員開會，會後爆出一句「震驚1.2億日本人」的話。他明言共同目標是為各方舉行一場安心、安全的奧運會，卻口快快說錯為「當中最重要是中國人」。



巴赫在本月 8日抵達日本後，今午首次公開露面，與東奧組委會長橋本聖子及行政總裁武藤敏郎等人會面。

巴赫一句激嬲日本網民。（Getty Images）

當他在會議上總結稱，距離奧運開幕，尚有10天，代表仍須完成大量工作，達到各方面的共同目標，「為大家舉辦安心、安全的運動會，包括運動員，所有代表團人士，最重要是中國人（Chinese）」。他極速意識自己講錯話，連忙修正為「Japanese」（日本人）。日語即時傳譯則把整個「中國人、日本人」略去不譯，仍有不少日本傳媒報道此事，twitter出現一片批評之聲。

巴赫（左一）與東奧組委開會。（Getty Images）

巴赫在會上又提到，主辦單位令東京變成歷來「準備最周詳的城市，在疫情嚴峻的環境下，更覺可貴」。不過，東奧雖已如箭在弦，但日本國內反對聲音不絕。巴赫下榻於東京都內一所酒店，近日有民眾到酒店外示威，表明不歡迎巴赫。

此外，巴赫與國際奧委會副會長高迪斯（John Coates）將於本周五分別訪問二戰中原爆城市廣島及長崎，宣傳奧運。惟日媒今早問及奧運大臣丸川珠代，在疫情回升之際，內閣是否贊成訪問計劃，她卻表示未曾聽聞。廣島當地已有團體表明反對巴赫造訪。

而國內民意調查，反對奧運者依然不在少數。截至上月底，不同傳媒的民意調查中，贊成在觀眾入場下舉行的受訪者，不多於四成。

各國代表團陸續抵達東京，圖為意大利參賽代表。（Getty Images）

日本政府日前因應疫情反彈，再度向東京都發布緊急事態宣言後，東京及鄰近3縣舉行的奧運賽事將閉門舉行。及後，舉行足球的北海道，及舉行棒球和壘球的福島縣亦宣布閉門舉行賽事。現時餘下茨城、宮城及靜岡縣，維持讓觀眾入場。港隊有力爭逐獎牌的場地單車，正是在靜岡縣伊豆市單車館舉行。

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