兩洲足協擬辦「洲際超級盃」阿根廷對意大利　紀念球王馬勒當拿

歐國盃冠軍意大利強，還是美洲盃盟主阿根廷更勝一籌？這個球迷熱話可能很快就有答案！據報南美足協已經跟歐洲足協接觸，希望在明年世界盃前舉行一場「洲際超級盃」，由意大利對阿根廷，紀念去年11月逝世的球王馬勒當拿。



阿根廷《奧萊報》披露，南美足協及歐洲足協正商討舉行一場由阿根廷對意大利的比賽，但最大難題是賽程頻密，很難找到賽期空檔；兩洲足協正就此事商討。有建議指，比賽地點可能是布宜諾斯艾利斯或那不勒斯的馬勒當拿球場。由於明年世界盃前沒有洲際國家盃，所以令這場一次性的「洲際超級盃」比賽有可能發生。

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他們亦想藉這場比賽紀念馬勒當拿，這名阿根廷球王在去年11月病逝，終年60歲。剛巧，馬勒當拿球員生涯最風光的歲月就在阿根廷及意大利度過。他在1984至1991年效力意甲的拿玻里，幫球會贏過兩季意甲冠軍。國家隊方面，他在1986年幫阿根廷贏得世界盃冠軍。

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今年美洲盃及歐國盃「撞期」，同時在6月至7月上演，兩場決賽更加相隔不足24小時。在7月10日，阿根廷先在美洲盃決賽以1：0擊敗巴西封王，到7月11日，意大利在歐國盃決賽以互射12碼擊敗英格蘭捧盃。

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