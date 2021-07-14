足球熱話｜皇馬會長神秘錄音流出　前隊長魯爾卡斯拿斯齊「中槍」

皇馬會長佩雷斯近來屢成話題人物，他先聯同其他球會搞「歐超聯」惹出「大頭佛」，及後又因前主帥施丹及隊長沙治奧拉莫斯離隊而鬧出不和傳聞。

這位「風頭躉」日前再被外國傳媒爆料，公開他於2006年的錄音，內容牽涉皇馬兩大名宿魯爾及卡斯拿斯。



佩雷斯於2006年曾卸任皇馬會長，直至2009年才重新當選，一段他於當年卸任後的錄音近日曝光，揭發這位高層曾直斥兩大皇馬名宿卡斯拿斯跟魯爾為「騙子」。

皇馬會長佩雷斯被公開錄音，揭發他於2006年曾批評球會兩大名宿。（Getty Images）

自加入皇馬青年軍起，卡斯拿斯在班拿貝大家庭度過25載光陰，他為球隊披甲725場，卻未能終老皇馬。2015年離隊時，卡斯拿斯竟在沒有任何高層陪同下，淚流滿面地召開一人記者會，在球迷腦海中留下經典畫面。

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卡斯拿斯深得民心 佩雷斯反怪責球迷

或許一切總有原因，佩雷斯在錄音中就大肆批評這位一代老臣子，炮轟他並非符合「皇馬風格」的守門員。「他不是，從來也不是。他是球會重大的失誤（great failure）。」

然而大多數球迷卻鍾愛卡斯拿斯，面對跟自己不一樣的意見，佩雷斯選擇怪責球迷，而非反省自己，「問題是很多人崇拜他、喜歡他，我不明白為何大家總是維護他？」

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狠批魯爾自私 「他一手摧毀皇馬」

佩雷斯也把卡斯拿斯形容為「騙子」，但他不是唯一，另一位就是前皇馬隊長魯爾。這位射手在741場賽事中為「銀河艦隊」攻入323球，是球隊史上入球第二多的球員。

然而佩雷斯沒有手下留情，「魯爾差得令人難以置信，他認為皇馬是屬於自己的，用所有資源滿足一己私利。」他也將皇馬的倒退歸咎於魯爾，「他就是反指標，他摧毀了皇馬及球員士氣。」尷尬的是，魯爾現於皇馬擔任青年軍教練。

雖然佩雷斯把球員抨擊得無地自容，強調球員自私、不可靠，但有一位球星，卻在錄音中獲得讚賞——「萬人迷」碧咸。2003年從曼聯把他羅致的佩雷斯說：「他是個好人。他每年能夠賺3000萬歐元，肯定是個聰明人。」

錄音曝光後佩雷斯透過皇馬發表聲明，聲稱內容「斷章取義」，又指有人因他創立歐超聯，而希望藉錄音打擊自己，不排除會採取法律行動追究。

Comunicado del presidente del Real Madrid.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 13, 2021

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