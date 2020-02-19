卡斯拿斯曾是西班牙足球的國王，身兼皇家馬德里及國家隊隊長，一舉手號令班拿貝球場眾將，一投足引領「狂牛軍團」方向。 名成利就，榮譽滿身，位極人臣，萬眾歸心。怎料一季風雲變，忠心換來入冷宮。 縱使歐聯建奇功，巴西世盃一場空。從此大賽不由我，往昔溫情轉冷風。淚別家鄉無人送，投身異國續從戎。纏身是非不再多，平靜日子無干戈。禍福難料一朝來，生命可貴別蹉跎。

卡斯拿斯在9歲初入皇馬門下，年少成名，二八之齡即獲垂青，初戰歐聯於板凳候命。兩年過後，18歲的卡斯拿斯正式上位，為皇馬把關，先後在歐聯及西甲處子登場，在這個99/00球季，他還以正選門將姿態出戰歐聯決賽，助皇馬擊敗華倫西亞封王。

初出道的卡斯拿斯還一臉稚氣。（Getty Images）

卡斯拿斯初出茅廬時的皇馬陣容。（Getty Images）

卡斯拿斯在01/02球季稍遇挫折，失落正選，被施薩山齊士取代。原本以為這季黯然收場，施薩山齊士卻在歐聯決賽傷出，卡斯拿斯在68分鐘入替。此時皇馬領先2：1，但末段遭利華古遜狂攻，卡斯拿斯令人眼前一亮，連番撲救，為球隊保住勝局。他臨危領命，成為皇馬封王的奇兵功臣，自此他的位置再無威脅。

卡斯拿斯在2002年戰世界盃

同一個夏天，卡斯拿斯在國家隊亦迎來機遇，原本的西班牙一號門將簡尼沙利斯受傷，未能參加世界盃。那時21歲的卡斯拿斯被委以重任，表現亦令人信服，對愛爾蘭兩救12碼，就算遭韓國淘汰的那場，他亦有精彩撲救。在之後的大賽，卡斯拿斯都成為西班牙的首席門將。

卡斯拿斯在2002年世界盃代表西班牙出賽。（Getty Images）

在「6條A」時代的皇馬，卡斯拿斯是正選門將。（Getty Images）

2008年，卡斯拿斯與西班牙一起開展一個王朝。（Getty Images）

2008年成為西班牙隊長

卡斯拿斯在球壇上平步青雲，他證明了身材不高大，也能靠反應及判斷，成為世界級門將。在2008年，他已經擁有4個西甲冠軍，還有兩座歐聯錦標。這年夏天，他遇到又一次更上一層樓的機會。西班牙傳奇魯爾落選西班牙的歐國盃大軍名單，卡斯拿斯成為新隊長。

西班牙在大賽停滯多年，但就在卡斯拿斯當隊長的這一屆，他們作出突破，一舉贏得歐國盃冠軍，開啟了「狂牛軍團」的王朝。在球會賽方面，卡斯拿斯在09/10球季打出一場代表作，在皇馬對西維爾的比賽中，他以極快的反應，阻擋了柏洛迪的攻門。他的撲救獲得各方讚譽，包括英格蘭傳奇門將賓士。

2008年，卡斯拿斯以隊長身分領西班牙贏得歐國盃。（Getty Images）

在2010年世界盃決賽，卡斯拿斯救出洛賓的單刀。（Getty Images）

在世界盃賽場上，卡斯拿斯喜極而泣。（Getty Images）

2010年成為雙料隊長

在2010年夏天，卡斯拿斯帶領西班牙贏得世界盃，成為西班牙史上首位世界盃冠軍隊長，他賽後狂吻女友記者的畫面，相信令不少球迷留下深刻印象。也是這個夏天，兩名皇馬老將魯爾及古迪離開，卡斯拿斯接任皇馬隊長，成為雙料隊長。這一年，可說是卡斯拿斯職業生涯的巔峰。

在2012年，卡斯拿斯繼續順風順水，先帶領皇馬打破巴塞隆拿的壟斷，贏得西甲冠軍，而在之後的夏天，他則領西班牙衛冕歐國盃。那一年，贏盡錦標的卡斯拿斯只是31歲，對於門將而言，相信還有幾年黃金歲月。他應該還信心滿滿，劍指衛冕世界盃。

在魯爾離隊後，卡斯拿斯成為皇馬隊長。（Getty Images）

與摩連奴不和是卡斯拿斯球員生涯的轉折，他曾失去皇馬正選之位。（Getty Images）

不過，好運並非永恆。

2012年底對馬拉加的聯賽，卡斯拿斯突然被棄用，摩連奴安排阿丹正選，風光下暗潮洶湧。2013年1月對華倫西亞的西班牙盃，他與艾比路亞相撞後左手受傷，要長時間缺陣，所以皇馬即從西維爾收購迪亞高盧比斯，頂替其正選門將之位。

與摩連奴不和失正選

12/13球季的下半季，摩連奴與卡斯拿斯的不和浮上水面，由更衣室以至皇馬球迷都分成兩派。當時報道稱，摩連奴認為卡斯拿斯是內鬼，指他向其記者女友洩露皇馬軍情；卡斯拿斯不滿意摩連奴不斷強調與巴塞的敵我矛盾，為了西班牙國家隊的利益，卡斯拿斯致電巴塞的沙維，希望平息雙方恩怨。

在2014年，卡斯拿斯助皇馬贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

在2014年的世界盃，西班牙首戰大敗於荷蘭腳下。（Getty Images）

2013年夏天，摩連奴下台，安察洛堤上任，安帥以「耍太極」的方式處理門將問題，安排迪亞高盧比斯踢聯賽，卡斯拿斯則負責踢盃賽。皇馬那季失落了西甲冠軍，但贏得歐聯及西班牙盃。卡斯拿斯用自己雙手，爭取回屬於自己的正選，14/15球季，他再次成為皇馬的首席門將，但也是最後一季。

2014世界盃慘敗出局

當然，不能省略卡斯拿斯在2014年夏天的失意。那年巴西世界盃，西班牙被視為奪標大熱，他們豪情萬丈，目標是衛冕世界盃，但可惜那套陣容老化，首戰即被荷蘭大炒5：1，震驚球壇，之後再以0：2不敵智利。以為是無敵的西班牙艦隊一下子被擊沉，輸得毫無還擊之力，十分徹底。

卡斯拿斯開記者會，一個人交代離隊。 （視覺中國）

由加入皇馬青年軍起，卡斯拿斯在班拿貝的家庭25年，直至2015年夏天，盛傳他會離隊。卡斯拿斯的心願是終老皇馬，但諸如希亞路、魯爾、古迪等前輩都未能做到的事，「聖卡斯」也無法如願。

有人要他走，他不得不走。

2015年離開皇馬

卡斯拿斯開了一個人的記者會，沒有邀請任何高層陪同，獨個兒面對上百傳媒，正式宣布離開皇馬，轉投葡超的波圖。在記者會上，卡斯拿斯難忍激動的情緒，淚流滿面，因為他要離開他喜歡的成長地及成名地，或者簡單來說，他被趕出家門。也許是受到壓力，皇馬幾日後再為卡斯拿斯舉行了一個還算體面的告別禮。

之後，皇馬主席佩雷斯為卡斯拿斯再辦一個告別禮。 （視覺中國）

卡斯拿斯在皇馬效力期間奪標無數，其中最重要的是3座歐聯冠軍。 （視覺中國）

卡斯拿斯離開皇馬後，轉投波圖。 （視覺中國）

10年風光日子，初出道即贏歐聯，站穩皇馬正選，成為西班牙隊長，領國家隊贏得歐國盃及世界盃，再當皇馬隊長，一步步登上人生巔峰。不過，一次的矛盾，一次的受傷，加上國家隊的一敗塗地，到最後黯然淚別皇馬，相信當卡斯拿斯捧起世界盃的時候，絕對想不到他職業生涯的下半場會如此這樣。

不經不覺，卡斯拿斯在波圖度過4個球季，遠離是非，專注足球，贏過葡超冠軍，間中參加歐聯。雖然卡斯拿斯去年已經38歲了，但似是未到退役之時，老兵還有力再戰。然而，有時有些決定並非自己話事。他在5月初的訓練期間心臟發，突然暈倒，送院救治，慶幸沒有生命危險，但不可能再繼續球員生涯了。

卡斯拿斯的波圖近年來是歐聯常客。（視覺中國）

原本以為卡斯拿斯會在去年掛靴，但他堅持下去，努力不懈，期望再踏綠茵場。雖然最終不如他意，未能復出，但他前日突然公布，競逐西班牙足總主席。卡斯拿斯結束球員生涯，但他回到西班牙球壇重新出發。

卡斯拿斯球員生涯的前半段非常成功，攀完一個又一個高峰，但下山之路卻是突如其來，面對各種失意，例如傷患、與主帥的不和、與高層的矛盾、遭球迷的批評，走上不情願踏上的道路。到最後，上天還給予他一個難以跨越的關卡，攔在他的職業足球路上。他認命，但絕不屈服，儘管經歷一年努力仍無法復出，但他決定走出另一條路，繼續他的足球故事。