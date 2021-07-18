東京奧運｜香港男運動員IG全錄　游泳Ian騷肌　兩個家朗最受歡迎

18位代表香港出戰東京奧運的陽光運動型男，你最喜歡誰？
一起追蹤張家朗、石偉雄、何甄陶、陳仲泓及伍家朗等香港代表的Instagram，了解他們運動場外的生活，緊貼他們在奧運會的近況，給他們最大的加油！
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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）
30歲的「香港欄王」陳仲泓將於8月3日出戰田徑的男子110米跨欄，他在2018年的台灣國際公開賽贏過銀牌。
陳仲泓IG：arenaschan（781位追蹤者）
27歲的伍家朗（Angus）是香港羽毛球「一哥」，由7月24日起會出戰男單項目。他在2020年的泰國大師賽贏過男單金牌。
伍家朗IG：ngklangus（2.1萬位追蹤者）
26歲的鄧俊文會跟拍檔謝影雪一起出戰羽毛球混雙，兩人曾經在是2018年的世錦賽贏得季軍。他常常在IG放閃。
鄧俊文IG：jordan_tcm（3266位追蹤者）
25歲的蔡曉鋒在7月24日就會出戰東京奧運的男子個人公路賽。
蔡曉鋒IG：hiufung_choy（650位追蹤者）
32歲的何誕華（Thomas Heffernan Ho）是今屆香港唯一一名馬術代表，他會由7月30日起出戰馬術個人三項賽。
何誕華IG：thomasho4（751位追蹤者）
23歲的蔡俊彥（Ryan）會先出戰男子花劍個人賽，之後他會始張家朗及張小倫等在8月1日參加男子花劍團體賽。
蔡俊彥IG：ryanchoiiiii（1210位追蹤者）
24歲的張家朗贏過世青賽花劍個人金牌，在今屆奧，他會先參加劍個人賽，之後再出戰花劍團體賽。
張家朗IG：cheungkalonggggg（1萬位追蹤者）
35歲的張小倫是香港劍擊隊的老大哥，贏過亞錦賽個人金牌。他在今屆奧運都會參加花劍個人及團體賽。
張小倫IG：siulun_shawn（4321位追蹤者）
21歲的吳諾弘（Lawrence）是男子花劍團體的代表隊成員。
吳諾弘IG：lawrenceng_1999（407位追蹤者；此帳號為私人帳號）
29歲的石偉雄是香港在今屆奧運的唯一一名體操代表，他會參加男子跳馬。他曾贏過兩屆亞運跳馬金牌。
石偉雄IG：stone_shek（3826位追蹤者）
18歲的方胤（William Yan Thorley）會為香港參加游泳馬拉松的男子10公里。
方胤IG：bill.thorley（1299位追蹤者）
24歲的何甄陶（Ian）會為香港出戰男子50米自由泳。
何甄陶IG：amph1b_ian（2365位追蹤者）
27歲的鄭俊樑（Michael）將會參加男子滑浪風帆RS:X，首日比賽於7月25日舉行。
鄭俊樑IG：michael_hkg16（1418位追蹤者）
29歲的黃鎮廷是香港乒乓球隊的領軍人物，他今屆奧運會出戰3個項目，分別是男單、男團及混雙。
黃鎮廷IG：tingwong0907（6776位追蹤者）
24歲的林兆恒會參加男單及男團兩個乒乓球項目。
林兆恒IG：lsh__lamos（112位追蹤者；此帳號為私人帳號）
24歲的何鈞傑（Anson）是香港乒乓球男團成員。
何鈞傑IG：ansonho420（1209位追蹤者）
22歲的吳柏男是香港乒乓球男團成員。
吳柏男IG：nam_980818（682位追蹤者）
20歲的奧斯卡（Oscar Coggins）會在7月26日為香港出戰男子三項鐵人。
奧斯卡IG：oscarcoggins（3347位追蹤者）