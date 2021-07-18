東京奧運｜香港男運動員IG全錄　游泳Ian騷肌　兩個家朗最受歡迎

18位代表香港出戰東京奧運的陽光運動型男，你最喜歡誰？

一起追蹤張家朗、石偉雄、何甄陶、陳仲泓及伍家朗等香港代表的Instagram，了解他們運動場外的生活，緊貼他們在奧運會的近況，給他們最大的加油！



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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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30歲的「香港欄王」陳仲泓將於8月3日出戰田徑的男子110米跨欄，他在2018年的台灣國際公開賽贏過銀牌。

陳仲泓IG：arenaschan（781位追蹤者）

陳仲泓平時較少更新IG，上面的照片不多。（陳仲泓Instagram）

27歲的伍家朗（Angus）是香港羽毛球「一哥」，由7月24日起會出戰男單項目。他在2020年的泰國大師賽贏過男單金牌。

伍家朗IG：ngklangus（2.1萬位追蹤者）

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26歲的鄧俊文會跟拍檔謝影雪一起出戰羽毛球混雙，兩人曾經在是2018年的世錦賽贏得季軍。他常常在IG放閃。

鄧俊文IG：jordan_tcm（3266位追蹤者）

25歲的蔡曉鋒在7月24日就會出戰東京奧運的男子個人公路賽。

蔡曉鋒IG：hiufung_choy（650位追蹤者）

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32歲的何誕華（Thomas Heffernan Ho）是今屆香港唯一一名馬術代表，他會由7月30日起出戰馬術個人三項賽。

何誕華IG：thomasho4（751位追蹤者）

何誕華的IG上最多的是馬，甚至比人的照片還要多。（何誕華Instagram）

23歲的蔡俊彥（Ryan）會先出戰男子花劍個人賽，之後他會始張家朗及張小倫等在8月1日參加男子花劍團體賽。

蔡俊彥IG：ryanchoiiiii（1210位追蹤者）

蔡俊彥的IG大部分的照片與劍擊有關，較少日常生活照。（蔡俊彥Instagram）

24歲的張家朗贏過世青賽花劍個人金牌，在今屆奧，他會先參加劍個人賽，之後再出戰花劍團體賽。

張家朗IG：cheungkalonggggg（1萬位追蹤者）

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35歲的張小倫是香港劍擊隊的老大哥，贏過亞錦賽個人金牌。他在今屆奧運都會參加花劍個人及團體賽。

張小倫IG：siulun_shawn（4321位追蹤者）

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21歲的吳諾弘（Lawrence）是男子花劍團體的代表隊成員。

吳諾弘IG：lawrenceng_1999（407位追蹤者；此帳號為私人帳號）

29歲的石偉雄是香港在今屆奧運的唯一一名體操代表，他會參加男子跳馬。他曾贏過兩屆亞運跳馬金牌。

石偉雄IG：stone_shek（3826位追蹤者）

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18歲的方胤（William Yan Thorley）會為香港參加游泳馬拉松的男子10公里。

方胤IG：bill.thorley（1299位追蹤者）

方胤是香港的游泳馬拉松代表。（方胤Instagram）

24歲的何甄陶（Ian）會為香港出戰男子50米自由泳。

何甄陶IG：amph1b_ian（2365位追蹤者）

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27歲的鄭俊樑（Michael）將會參加男子滑浪風帆RS:X，首日比賽於7月25日舉行。

鄭俊樑IG：michael_hkg16（1418位追蹤者）

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29歲的黃鎮廷是香港乒乓球隊的領軍人物，他今屆奧運會出戰3個項目，分別是男單、男團及混雙。

黃鎮廷IG：tingwong0907（6776位追蹤者）

24歲的林兆恒會參加男單及男團兩個乒乓球項目。

林兆恒IG：lsh__lamos（112位追蹤者；此帳號為私人帳號）

24歲的何鈞傑（Anson）是香港乒乓球男團成員。

何鈞傑IG：ansonho420（1209位追蹤者）

22歲的吳柏男是香港乒乓球男團成員。

吳柏男IG：nam_980818（682位追蹤者）

20歲的奧斯卡（Oscar Coggins）會在7月26日為香港出戰男子三項鐵人。

奧斯卡IG：oscarcoggins（3347位追蹤者）

奧斯卡是香港的三項鐵人代表。（奧斯卡Instagram）

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