東京奧運｜史上最美柔道女神　睇得又打得烏克蘭美少女曾全年不敗

20歲的比露迪（Daria Bilodid）擁有甜美的臉孔及高佻的身材，但她同時擁有一個令人不寒而慄的外號「烏克蘭巨蟒」。

來自烏克蘭的比露迪是東京奧運女子柔道48公斤以下級別的冠軍大熱，出道以來獲獎無數，幾乎每項比賽都穩入三甲，連贏兩屆世錦賽，在2018年更錄得全年不敗的佳績。



比露迪全情投入柔道訓練十多年，對自己的要求極高，她曾講過：「職業體育就是，每次訓練的強度都要快將殺死自己。你不能令自己失望，你要全力以赴，全力爭勝。我就是自己最大的敵人，我永遠都要比昨天的自己更強。」

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比露迪年紀輕輕已經贏過世錦賽及歐錦賽，下個目標就是奧運。（Getty Images）

比露迪出身自柔道世家，父母皆是柔道運動員，父親更加在2001及2003年贏過歐錦賽冠軍，之後在2005年贏得世錦賽季軍。父母最初不想栽培她繼承家業，而是讓她去學體操。

比露迪說：「我愛上柔道之前，我學過韻律體操，我記我在3、4歲的時候第一次參加比賽就贏了冠軍。」

比露迪的父母都是柔道運動員，父親Gennadiy Bilodid更加是兩屆歐錦賽冠軍。（比露迪Twitter）

在早前的歐國盃，她穿上烏克蘭的球衣，為國家隊打氣。（比露迪Twitter）

不過，她小時候一邊做功課，一邊望住母親開班教柔道，同時父親常常在柔道比賽得獎而回，在耳濡目染下，她6歲的時候向母親要求學柔道，自此就專注這項運動。

【換上一身便服的比露迪】

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比露迪每星期訓練6日，只有星期日可以休息，每日訓練5小時，上午2小時，下午3小時。然而，女孩子還是喜歡甜食，她說：「我喜歡的食物有朱古力、糖果及曲奇，我的生活不能沒有朱古力。」

比露迪最愛甜品及零食。（比露迪Twitter）

比露迪擺「甫士」大曬長腿。（比露迪Twitter）

柔道世家的遺傳，加上努力不懈的訓練，她在16歲的時候就贏得歐錦賽冠軍，到17歲更上一層樓，在世錦賽封后，打破最年輕世錦賽冠軍的紀錄。這一年是2018年，她全年出戰31場比賽，錄得全勝。

【健康又性感的比露迪】

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在2019年，比露迪再在世錦賽奪冠，完成兩連霸，顯示出她壓倒性的實力。在柔道的路上，她的顎骨及鼻骨都曾經受傷，令她無法在2018年爭取衛冕歐錦賽，但她在2019年就帶住鼻傷贏得世錦賽。她在2018年贏得7面金牌，到2019年就得4項冠軍。

【比露迪在2019年於東京舉行的世錦賽摘金】

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比露迪全力備戰2020年奧運，但奧運受疫情影響而延期，她當時表示失望及震驚，她說：「由我10歲起，已經幻想自己有一日可以站在奧運的頒獎台上，這是我兒時的夢想。」

失望過後，還是要重整訓練計劃，準備延期一年的奧運。她在今年得到歐錦賽亞軍，還有在特拉維夫舉行的大滿貫賽得銀牌。

比露迪是東京奧運的獎牌大熱。（比露迪Twitter）

她預計奧運會是惡戰連場，她說：「在奧運，我會是眾矢之的，將會十分困難。因此，我要處理好自己的情緒，冷靜面對，我覺得自己可以擊敗任何對手。」

柔道之外，她在大學唸新聞系畢業，退役後想做體育記者，報道柔道的消息，「我想將這兩項專業連結在一起。」她還希望學習其他語言，例如英文及意大利文，可以與來自不同國家的朋友交流。

比露迪今年從新聞系畢業，她將證書的照片放上網。（比露迪Twitter）

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