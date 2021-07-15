東京奧運．三鐵｜21歲港將奧斯卡成全場最年輕　教練：他只欠經驗

東京奧運開幕在即，香港相隔兩屆終於再有運動員出戰三項鐵人，他是土生土長的奧斯卡（Oscar Coggins）。

「能代表香港真的讓我無比驕傲」，臨行前會見傳媒，奧斯卡笑說。21歲的他將成為今屆奧運男子三鐵賽最年輕選手，在一眾成熟、經驗豐富的對手當中，有一個人成為他緊隨的目標。



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奧運男子三鐵將在7月26日於御台場海濱公園舉行，在當地時間早上6時30分展開，先游泳1500米，緊接40公里的公路單車和10公里長跑。距離比賽不足兩周，奧斯卡的教練Andrew形容這名港將狀態達到高峰，卻有一項明顯劣勢——他將是男子賽中最年輕的選手。

奧斯卡（右二）與教練Andrew（右三）一同會見傳媒。（余俊亮攝）

全場最年輕男子三鐵選手 是優勢或劣勢？

Andrew的教練解釋：「一般三鐵運動員在28、29歲達到高峰，這也是今屆奧運選手的平均年齡⋯⋯奧斯卡最欠缺的是比賽經驗，他近兩年才參加這距離的賽事，經驗只得3、4場，此前都只參加短距離賽事。」不過，奧斯卡進步神速，Andrew回想訓練這小伙子之初，「他的表現不怎麼好，身材高，雙膝經常受傷。」但到了15歲左右，卻開始展現出高水平，「目前他只欠經驗，始終他此前取得好成績的都是亞洲賽，跟歐洲賽事水平相距甚遠，但奧斯卡有能力達到那高度。」

三項鐵人需作游泳、單車及長跑，奧斯卡表示自己三項表現平均，略精於單車，「我需要的是穩定發揮」。（余俊亮攝）

年輕雖令奧斯卡輸經驗，但亦有優勢，Andrew說不會為他定下明確目標，只求他隨感覺發揮出最佳水平：「外界因而對他不會太大期望，可以按自己想法去比賽、可以冒更大的險⋯⋯今屆奧運是他的熱身賽，很多三鐵運動員去到第二、三屆奧運，才發揮出最高水平。」對於會否希望突破香港前三鐵代表李致和在2004及2008年奧運的第43名成績，他則表示沒有想過太多，「只想令香港往後繼續有運動員參加三鐵項目。」

今屆奧運對奧斯卡而言是熱身，教練看好他在9月全運會奪金，然後出戰2022杭州亞運及2024巴黎奧運。（余俊亮攝）

抽中「好號碼」 緊隨名將起步成關鍵

奧運三鐵項目上周已完成抽籤，奧斯卡抽中56號，跟54號的英國著名選手莊尼布朗尼（Jonny Brownlee）只隔了一個位置起步。布朗尼兄弟（Brownlee Brothers）是享譽全球的三鐵運動員，弟弟莊尼上屆奧運獲銀牌、哥哥阿利斯達（Alistair）則奪金，惟今屆只得莊尼取得奧運資格。兩人在2017年世界系列賽墨西哥站，令世人留下深刻印象。莊尼在衝線前700米不適，阿利斯達放棄追趕冠軍，轉而放慢撐扶弟弟一起過終點，成為一時佳話。

教練Andrew已指導奧斯卡8年，更憶述這名港將小時「表現不怎麼好」。

奧斯卡坦言自己成為三鐵運動員之初，正是布朗尼兄弟最強之時，「他們的比賽風格對我影響很大，他們很進取、在每個項目都水平很高，作為運動員，正是我想做到的。」他表示在首個細項游泳起步之時，若能緊隨速度高的選手，將帶來莫大優勢，Andrew亦解釋道：「若能緊隨強手，水流將協助他造出快2、3秒的時間。」

莊尼布朗尼（圖）將是奧斯卡的追逐目標之一。（Getty Images）

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