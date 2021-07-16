東京奧運．空手道｜劉慕裳備戰訂奧運餐單　一原因被教練讚零弱點

空手道為2020東京奧運新增運動，但該項目會於2024巴黎奧運取消，港隊代表劉慕裳（Grace）歷史性出戰女子個人形，也有可能是最後一次。

為縮短抵日後適應時間，Grace在美國已開始依照「奧運餐單」進食，這位被總教練大讚「零弱點」的女將，充滿自信：「目標是獎牌。」



身在美國集訓的劉慕裳透過視像會議形式，跟香港傳媒分享備戰奧運最後階段的心情。Grace自今年5月已飛抵當地訓練，她解釋未有留港的原因，認為有助進步，「自己練習時需要一個榜樣，在美國有training partner，她示範到各種技術，令我吸收得更快。」

身處美國的劉慕裳以視像會議形式分享備戰心情。（網上截圖）

望展示爆發力 劍指頒獎台

Grace於7月28日會直接前往日本參賽，雖然兩地有時差，但她目前已跟足營養師指示，模仿將會在日本奧運期間的餐單進食，坦言不擔心適應問題。她笑說：「疫情之前，一年也會去幾次日本，所以沒有問題。」

雖然今屆賽事閉門進行，但疫情間曾出外參賽的Grace早有經驗，反認為情況能讓自己專注在動作上、享受比賽。

劉慕裳近年主要戰績及奧運賽程：（按圖放大）

她感激各方支持，並視此為動力，「沒有壓力，因目標很清晰，就是獎牌，會做到最好。」Grace又透露，已為奧運準備5套動作，惟最終只有4套會大派用場，視乎抽籤結果而定，「我會展示出自己的爆發力！」

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按圖了解劉慕裳的日常生活點滴：

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教練大讚「零弱點」

香港體育學院空手道總教練William Thomas則表示，世界排名第一的西班牙選手Sandra Sánchez Jaime，跟東道主日本名將清水希容將會是Grace的勁敵。

不過，他大讚Grace近年進步神速，「過去的奧運說明，被看高的選手未必獲勝，因為她們有太大壓力。相反，Grace在這方面沒有弱點，可說是全能。」

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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