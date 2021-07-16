東京奧運開幕禮｜下周五晚7時免費睇　有兩個台竟會提早CUT直播？

奧運開幕禮將於7月23日（星期五）香港時間晚上7時起舉行，直至10時半。香港3間免費電視台當晚會一起直播，ViuTV會由傍晚6時起播，香港開電視就會在新聞報道後的6時半起直播，至於無綫翡翠台就會在6時55分開始播放開幕禮。



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東京奧運會開幕禮將在日本國立競技場舉行，香港時間晚上7時舉行。東京奧運奧組委在7月2日公布，原定整個儀式長3小時，但在疫情之下，各國代表團入場時，選手之間要保持2米距離，所以開幕禮的時間會延長至3個半小時，預計至香港時間晚上10時半完結。

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據香港3間免費電視台在7月16日更新的節目表，ViuTV、香港開電視及無綫翡翠台皆會直播東京奧運開幕禮。

【3間免費電視台當晚節目表（按圖放大）】

按節目表，ViuTV由傍晚6時起直播，直至晚上10時的新聞報道；無綫翡翠台由晚上6時55分起直播，直至晚上10時15分播劇集《刑偵日記》，未知兩台之後會否更改節目表，播放完整的開幕禮。至於香港開電視就由傍晚6時半起播放開幕禮，播到晚上10時半。

據7月16日更新的節目表，3台免費播奧運開幕禮時間：

ViuTV：晚上6時至10時

香港開電視：晚上6時半至10時半

無綫翡翠台：晚上6時55分至10時15分



認識今屆港隊兩位持旗手：劍擊男神拍羽球女將 擔任開幕禮港隊持旗手

今屆奧運為體現性別平等，實行每個代表團可選出一男、一女旗手。羽毛球混雙選手謝影雪回應時稱「好開心同好驚喜」：「完全沒想過會選我做持旗手。之前曾有人問我，是不是我（做持旗手），我也是回答『黐線啦點會係我』！」她坦言感到相當榮幸，亦認為是對自己多年付出的肯定，「我印象中，之前未有過（香港）羽毛球運動員擔任這角色，所以真的好興奮，是我運動員生涯裏一個很高的榮譽。」

劍擊男子花劍代表張家朗則稱：「這是作為運動員的一份榮譽，也是對我的一個肯定，感謝奧委會選擇我持旗。我之前曾於2017年全運做過持旗手，感覺非常深刻，能夠在奧運再次肩負這個任務，真的很開心。」

香港羽毛球混雙代表謝影雪（左）及香港男子花劍代表張家朗（右）將成為香港代表團在開幕禮的持旗手。（港協暨奧委會提供）

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