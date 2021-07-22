東京奧運中國金牌展望｜守住三大項基本盤　誰可代替孫楊游泳衝金

在東京奧運，中國有什麼爭金項目？中國今屆派出到海外參賽的最大規模代表團，共有431名運動員，出戰30個大項，合共225個細項，為中國參加最多細項的一屆海外奧運。

內地傳媒估計，中國今屆的金牌很可能超越上屆里約奧運的26金，體操及射擊都有力捲土重來。



參加東京奧運的中國代表團有777人，規模創歷屆海外奧運之冠，當中有運動員431人，分別為133男及298女。他們會出戰滑浪、棒球及手球以外的30個大項及225個細項。中國歷來到海外參加奧運，今屆是出戰細項最多的一屆。

【19位上屆里約奧運金牌得主代表中國再戰東京奧運（按圖放大）】

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今屆中國隊之中，共293位首次參加奧運，比率接近7成。非首次參賽的沙場老將中，有24人曾贏得奧運金牌，當中19人曾在里約奧運摘金，包括朱婷、袁心玥、曹緣、趙帥、石智勇、鍾天使、馬龍及諶龍等。中國運動員的平均年齡為25.4歲，最年輕的是14歲的跳水代表全紅嬋，最年長的是52歲的馬術選手李振強。

在中國代表團之中，有4名四朝元老，分別是女子鉛球的鞏立姣、女子跆拳道的吳靜鈺、男子射擊的龐偉以及男子彈床的董棟，當中吳靜鈺是首位4次參加奧運跆拳道的女運動員。

中國三大金牌庫：跳水、乒乓球、舉重

中國上屆在里約奧運取得26面金牌，三大金牌庫分別是跳水（7面）、舉重（5面）及乒乓球（4面）。在今屆奧運，中國在這3個項目仍然人強馬壯，跳水「夢之隊」實力依舊，繼續以全取8金為目標。8名中國大力士出戰8個舉重細項，他們當中不乏世錦賽冠軍及世界紀錄保持者。而乒乓球今屆新增混雙，中國有機會橫掃全部5金。

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【中國舉重隊男子代表名單（按圖放大）】

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【中國舉重隊女子代表名單（按圖放大）】

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【中國跳水隊男子代表名單（按圖放大）】

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【中國跳水隊女子代表名單（按圖放大）】

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【中國乒乓球隊大軍名單（按圖放大）】

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中國三大充滿變數項目：羽毛球、射擊、體操

如果說跳水、乒乓球及舉重是中國金牌基本盤，那麼金牌數目能否突破就要視乎羽毛球、射擊及體操。上屆中國只得26面金牌，在獎牌榜滑落至第3位，與這些項目失準有關。

鄭思維/黃雅瓊是今屆奧運的混雙大熱。（Getty Images）

羽毛球是中國的傳統優勢項目，今屆奧運最大機會贏金牌的是混雙，鄭思維/黃雅瓊是世界排名第1的組合，而另一對中國拍檔王懿律/黃東萍也名列第3。女單方面，中國有世界排名第2的陳雨菲，有力跟戴資穎、奧原希望爭一日之長短。女雙方面，陳清晨/賈一凡是世界排名第3的組合，但日本組合奪冠的可能性更高。中國羽球隊今屆陰盛陽衰，男單雖然有衛冕的諶龍出戰，但他世界排名第6位，實力與他不相伯仲，甚至更勝他的強手，包括桃田賢斗、周天成、安頓臣及安賽龍等，恐怕奪金機會較低。男雙更加失色，只有李俊慧/劉雨辰一對組合獲得資格。

羽毛球爭金細項：

羽毛球女單：陳雨菲、何冰嬌

羽毛球女雙：陳清晨/賈一凡、杜玥/李茵暉

羽毛球混雙：鄭思維/黃雅瓊、王懿律/黃東萍



上屆里約奧運，中國在體操項目大失水準，自1984年參賽以來，首次無法在這個項目奪金，只得男團及女團各一面銅牌。今屆東京奧運，中國體操隊的目標是重奪金牌，當中有4個細項很大機會衝金，包括男團、男子個人全能、男子雙槓及女子平衡木。在女團、女子高低槓、男子吊環及男子鞍馬，中國都有衝擊獎牌的能力。

中國男團在近兩屆世錦賽都很有競爭力，在2018年贏得冠軍，到2019年就僅負於俄羅斯得亞軍。25歲的肖若騰是體操男團近兩屆世錦賽獲獎的主力，他個人在2017年贏得亞錦賽及世錦賽的個人全能金牌，到2018年也得到世錦賽個人全能銀牌，有力衝擊奧運金牌。

歐鈺珊在女子平衡木有衝金的能力。（Getty Images）

男子雙槓方面，中國有23歲的鄒敬園，他擁有最高難度的動作，表現亦好，他在2017及2018年兩屆世錦賽都得到這個細項的金牌，但在2019年世錦賽有失誤，未能入到決賽。女子方面，最有機會衝金的是平衡木，歐鈺珊及管晨辰擁有世界最高難度的整套動作，如果表現無瑕，有可能壓過美國體操天后比拉絲得到冠軍。

體操爭金細項：

男子體操團體：林超攀、肖若騰、鄒敬園、孫煒

男子個人全能：肖若騰

男子雙槓：鄒敬園

女子平衡木：歐鈺珊、管晨辰



中國在男、女子彈床，都有力爭金。里約奧運的銀、銅牌得主董棟及高磊，出戰男子彈床。29歲的高磊由2015至2019年間連贏4屆世錦賽冠軍，32歲的董棟就是2009、2010及2013年世錦賽冠軍，以及2012年倫敦奧運金牌得主。女子方面，劉靈玲及朱雪瑩兩位中國代表分別是世界排名第1及第2的選手。

高磊在彈床有望爭金。（Getty Images）

彈床爭金細項：

男子彈床：董棟、高磊

女子彈床：劉靈玲、朱雪瑩



中國射擊隊在上屆里約奧運僅得1面金牌，創近屆新低，今屆東京奧有望取得2至3面金牌。女子10米氣步槍是今屆首個決出金牌的項目，20歲小將楊倩將為中國爭取首金。這名還在唸清華大學的選手，去年在全國賽摘金，今年表現非常穩定，今年初的4站選拔賽全數奪冠。

老將龐偉繼續出戰奧運。（Getty Images）

男子10米氣手槍就有34歲老將龐偉，他是2008年北京奧運金牌得主，去年里約奧運就得銅牌，經驗與實力兼備。女子雙向飛碟射擊方面，魏萌是奪標的熱門，她上屆與姐姐魏寧一起參賽，她在資格賽首名晉級，最終得第4名。魏萌是這個項目的世界紀錄保持者，她在2019年的世界盃總決賽打出60發59中的驚人成績，創出決賽世界紀錄；之後的亞錦賽資格賽，她125發124中，刷新資格賽世界紀錄。

射擊爭金細項：

女子10米氣步槍：楊倩、王璐瑤

男子10米氣手槍：龐偉、張博文

女子雙向飛碟射擊：魏萌、張冬蓮



水陸兩大項：田徑、游泳

田徑及游泳是獎牌大項，向來是中國弱項。在田徑場上，今屆中國有兩個女子項目很大機會有金牌。在女子鉛球，32歲的鞏立姣第4次參加奧運，她之前贏過一銀一銅，她還是2017及2019年世錦賽金牌。鞏立姣今年曾造出20.39米，是今年成績最好的選手。

鞏立姣有女子鉛球有機會奪冠。（Getty Images）

在女子20公里競步，中國更有雙保險，包括衛冕的劉虹及世界紀錄保持者楊家玉。34歲的劉虹除了是里約奧運冠軍，還贏過3屆世錦賽及2屆亞運。25歲的楊家玉是2017年世錦賽冠軍，她今年在中國賽造出1小時23分49秒，創新世紀錄。今年20公里競步最快的3位選手都來自中國，在劉虹及楊家玉後，還有30歲的切陽什姐，她今屆亦會參賽，所以誇張地說，中國有可能包攬三甲。

切陽什姐（左起）、劉虹及楊家玉會為中國出戰女子競步。（Getty Images）

男子20公里競步的實力都很強，有蔡澤林、王凱華及張俊參賽，但日本對手的實力亦不容忽視，預料兩國跑手的競爭會很激烈。王凱華及蔡澤林分別是亞運冠軍及亞軍；而在今年的成績，王凱華造出1小時16分54秒，為今年最快成績，而蔡澤林則是今年第3快。

田徑爭金細項：

男子20公里競步：蔡澤林、王凱華、張俊

女子20公里競步：劉虹、切陽什姐、楊家玉

女子鉛球：鞏立姣、宋佳媛、高陽



孫楊停賽，中國泳隊靠誰衝金？相信是23歲的張雨霏，她在100米及200米蝶泳都有金牌的實力。她去年在100米蝶泳游出55.62秒，這個時間在世界紀錄上排名第3。她今年游過55.73秒，是今年第2快的時間。在200米蝶泳，她於5月奧運選拔賽游出2分5.44秒，屬於今年的最快時間。

在游泳項目，擅長蝶泳的張雨霏會是中國的金牌希望。（Getty Images）

今屆奧運新設男女混合4×100米混合泳接力，中國亦有衝金的機會，徐嘉余、閆子貝、張雨霏及楊浚瑄在去年游出3分38.41秒，刷保持世界紀錄至今。男子方面，25歲的徐嘉余是上屆里約奧運100米背泳銀牌，巔峰期曾游出51.86秒僅比世界紀錄慢0.01秒的成績。他還贏過兩屆世錦賽100米背泳金牌。

在游泳馬拉松，24歲的辛鑫有望在女子10公里摘金。她在上屆里約奧運游出第4名，未能獲獎，但她在2019年的世錦賽取得冠軍。

游泳爭金細項：

男子100米背泳：徐嘉余

女子100米蝶泳：張雨霏

女子200米蝶泳：張雨霏

男女混合4×100米混合泳接力：徐嘉余、閆子貝、張雨霏、楊浚瑄

女子馬拉松游泳10公里：辛鑫



其他爭金項目：排球、跆拳道、劍擊

在三大球（足球、籃球、排球）當中，中國男子全軍覆沒，連奧運資格也沒有。至於女子隊方面，每屆女排表現都是焦點。中國女排是上屆里約奧運冠軍，今屆續以冠軍陣容為骨幹，有朱婷、袁心玥、張常寧等坐鎮，在教練郎平帶領下爭取衛冕。中國女排是今屆的大熱門，主要對手當數意大利及塞爾維亞。

中國女排有能力衛冕。（Getty Images）

中國上屆在跆拳道得到兩面金牌，上屆的兩名金牌得主、跆拳道情侶趙帥及鄭姝音會繼續出戰今屆賽事，加上兩屆奧運冠軍吳靜鈺都有望為中國增添金牌。趙帥會參加男子68公斤級，而鄭姝音的是女子67公斤以上級別。34歲的吳靜鈺是2008年北京及2012年倫敦奧運跆拳道女子49公斤級的冠軍。

此外，在劍擊，中國隊有實力在女子重劍團體奪冠。由林聲、孫一文、朱明葉、許安琪組成的中國女重，現時世界排名第1位，也是2019年的世錦賽冠軍。在空手道方面，27歲的尹笑言會出戰女子61公斤級別，她是亞運金牌及2018年世錦賽銀牌得主，現時世界排名首位。

中國在上屆奧運贏得女子重劍團體銀牌。（Getty Images）

中國金牌希望項目：

女子排球：朱婷、袁心玥、龔翔宇、王媛媛、張常寧、劉曉彤、姚迪、李盈瑩、丁霞、顏妮、王夢潔、劉晏含

女子重劍團體：林聲、孫一文、朱明葉、許安琪

跆拳道男子68公斤級：趙帥

跆拳道女子49公斤級：吳靜鈺

跆拳道女子67公斤以上級：鄭姝音

空手道女子61公斤級：尹笑言



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