東京奧運｜選手村首確診身分不詳　密切接觸者賽前6小時決定命運

東京的新冠肺炎疫情正在回升，奧運在抗疫之中邁向開幕。

各國運動員、代表團、工作人員等陸續抵埗，選手及教練等進駐選手村，傳播危險亦難免上升。東奧組委今午確定，選手村首次驗出確診個案，已送酒店隔離，身分與國籍，均不公開。



東奧組委自本月1日，每天公布主辦奧運相關人士的新增確診個案數字，但不包括早已抵日集訓的運動員。東奧組委公布今天公布有15人確診，為公布數字以來單日最多。當中1名海外人士入住晴海的選手村後，在病毒測試中呈陽性反應，為選手村首宗案例，須立即送到村外的酒店隔離。東奧組委指為保障私隱，確診者的年齡、國家等個人資料，一概不公開。

加拿大代表團入住選手村，需要接受檢查。（路透社）

今天確診的15名奧運相關的人士，分佈於全國6個府縣地區，當中東京都佔9人。按東奧組委公布數字，合計45名與主辦奧運相關的人士確診。新冠疫情在日本反彈，東京今天確診1410 人，連續4日過千人確診。

海岸防衛隊在晴海外的選手村巡邏，捷克為首支進駐代表團。（美聯社）

選手確診須隔離，極可能無緣出場。密切接觸者又如何？東奧組委最初打算設下嚴格規定，密切接觸者須隔離6日，不得出場。惟憂慮確診者漸多而「火燒連環船」，前日公布指引，大大減低密切接觸者被連累的風險。他們被列為密切接觸者後，須每日接受鼻咽病毒測試、單獨居住及飲食、除練習或比賽不得外出，及以指定車輛移動。

各國隊伍進駐令選手村添色彩（按圖放大）

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若比賽開始前6小時的病毒測試呈陰性，便可出場。如果參與項目不會與對手緊密接觸，在比賽場地保持距離即可。如果項目有緊密接觸，例如柔道等，則須在比賽後從速接受測試，並列出有可能密切接觸的選手名單。

選手村內部（按圖放大）

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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