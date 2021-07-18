足球轉會︱阿仙奴連續兩場熱身賽失利　豪斥半億鎊收購白禮頓中堅

失色英超勁旅阿仙奴銳意提升實力，罕有地在轉會市場闊綽出手5000萬英鎊，收購白禮頓中堅賓韋特（Ben White）。

綜合英國廣播公司（BBC）、天空體育及The Athletic三大體育平台消息，阿仙奴已跟白禮頓就收購賓韋特基本達成共識。



現年23歲的賓韋特在修咸頓青年軍出身，16歲被聖徒放走後轉投白禮頓至今。他開始為人熟悉的是2019/20球季外借當時仍在英冠的列斯聯，他全季踢足46場英冠賽事，協助球隊時隔16年重返英超，獲選球隊最佳年輕球員。

他在列斯的搶眼表現，令不少英超強隊對他虎視眈眈，惟白禮頓堅持善價而沽，企硬賓韋特的轉會費，上季終收為己用並跟他簽署一紙4年新約。

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阿仙奴斥5000萬英鎊收購白禮頓中堅賓韋特。（Getty Images）

BBC報道，白禮頓在賓韋特的轉會談判上佔盡上風。據了解，最終達成協議前，今夏海鷗曾兩度拒絕阿仙奴出價，槍手以外，亦有其他英超球會有意收購賓韋特。

今夏歐洲國家盃，賓韋特原先未能入選英格蘭26人大軍名單，及後利物浦守將阿歷山大阿諾特受傷退隊，才以後補身份成為大軍一員，但他未曾在今屆賽事被派上陣。即使如此，由於他剛從歐國盃回國，因此目前仍在休假，所以這宗轉會連同體測須留待他放完假歸隊才能完成。

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阿仙奴今夏失去巴西中堅大衛雷斯，這個32歲守將跟槍手約滿後離隊。他兩年前從車路士加盟，兩季以來表現好壞參半。今次買入年輕、當打的賓韋特，可見球隊有意提升防線實力。

自從舊將阿迪達2019年12月接任為領隊後，阿仙奴在英超表現一直未見起色，連續季都只得令人失望的第八名。他們近日在蘇格蘭踢熱身賽，先以1：2負喜伯年，至周六對格拉斯哥流浪，兩度落後下至末段才2：2逼和對手。

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