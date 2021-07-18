東京奧運｜韓國代表團撤選手村反日標語　「講數」禁日本掛旭日旗

東京奧運即將在下周（23日）揭幕，各國運動員、代表團、工作人員等陸續抵埗入住選手村備戰。

近期日本和韓國因竹島領土爭議引發不少風波，有韓國運動員在選手村掛上「反日標語」，國際奧委會（IOC）以禁止政治表態而下令撒走橫額。



韓國代表團在位於東京晴海的奧運選手村駐地陽台，除如各國般掛起了多支國旗外，還掛上了一條寫上「抗日英雄」李舜臣將軍的抗日名言橫額：「我仍然有5千萬人民的支持和擁護」。《東京體育》將該橫額形容為反日，稱韓國代表團的舉動令人驚訝。

韓國代表團在陽台掛上抗日名將李舜臣的名言，被指有反日意味。（網上圖片）

抗日將軍面對力量懸殊的鬥心

這句話引用自朝鮮王朝時期，守護朝鮮海的抗日名將李舜臣將軍名言。日本豐臣秀吉以16萬大軍入侵朝鮮時，李舜臣曾上書請戰稱「臣還有12艘船」，以表即使面對敵我力量懸殊，耗盡一兵一卒也要保衛國家的決心。

今次韓國代表團在奧運選手村內掛起橫額上的標語，與李舜臣對抗日本海軍時留下的名言同出一轍。

韓國代表團應國際奧委會要求，移除被指「反日」的標語。（網上圖片）

韓應IOC要求撤標語 獲承諾場內禁旭日旗

南韓聯合通訊新聞社以《韓國代表團用李舜臣將軍名言因應日本在獨島（日本稱竹島）的挑釁》作標題，韓國奧委會相關人士對此表示：「我們為奧運準備了特別的信息，為提升運動員鬥志的打氣詞，我們準備了這個橫額。」韓國隊此舉被日媒視為是「反日象徵」，大罵韓國隊利用奧運會達到政治目的，呼籲國際奧委會處罰。

韓國奧委會表示已應IOC要求移除標語，同時已得到其承諾，以同一標準——奧林匹克憲章第50條：廣告、示威行為及宣傳之規定，禁止奧運場內展示日本戰時象徵、具政治涵意的旭日旗。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

+ 1

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：