東京奧運中國衝金希望｜跳水「夢之隊」老少聯手　力爭全取8金牌

中國向來是世界跳水強國，但一直未能達成奧運橫掃8金的霸業，包括上屆里約奧運，最多只試過贏得7金。跳水8金霸業會否在今屆東京出現？
【中國跳水隊男子代表名單（按圖放大）】
男子方面，中國跳水隊派出王宗源、謝思埸、曹緣、楊健及陳艾森。26歲的曹緣第3次出戰奧運，今屆將會參加單人及雙人10米高台跳水。曹緣是2012年倫敦奧運的男子雙人10米高台跳水金牌，他在上屆里約奧運轉戰3米彈板，在單人及雙人分別獲得一金一銅。在今屆的雙人賽，曹緣夥拍25歲的陳艾森，後者是里約奧運單人及雙人10米高台金牌。在兩年前的光州世錦賽，曹緣及陳艾森一起贏過雙人10米高台冠軍。
男子單人10米高台，除了三朝元老曹緣，中國派出27歲的楊健。小時候曾接受體操訓練的楊健，被內地傳媒稱為「難度王」，初出道就在2014年世界盃力壓邱波贏冠軍。不過，他發揮不穩定，以至無緣上屆里約奧運。他是2019年光州世錦賽男子單人10米高台冠軍得主，終於首次參加奧運。在國內3站奧運選拔賽中，楊健更取得2金1銀的佳績。
3米彈板方面，中國派出25歲的謝思埸及19歲的王宗源，兩人還會拍檔參加雙人賽。謝思埸是2017及2019年世錦賽單人3米彈板冠軍，其中在2019年那屆還拍住曹緣贏得雙人3米彈板冠軍。在2018年世界盃，他亦包辦了單人及雙人3米跳板冠軍。近幾年，謝思埸在3米彈板的國際賽事上稱霸，但回到國內卻遭嘗敗績，在3站的奧運選拔賽中，他兩次不敵王宗源。王宗源大賽經驗較淺，之前只贏過2019年世錦賽1米彈板冠軍。在國內3站選拔賽中，謝思埸及王宗源在單人及雙人拍檔時的表現都非常好。
中國跳水隊男子參賽名單：
男子3米彈板跳水：王宗源、謝思埸
男子10米高台跳水：曹緣、楊健
男子雙人3米彈板跳水：王宗源/謝思埸
男子雙人10米高台跳水：曹緣/陳艾森
【中國跳水隊女子代表名單（按圖放大）】
女子方面，中國跳水隊派出陳芋汐、全紅嬋、張家齊、施廷懋及王涵，其中參加單人10米高台的是兩位非常年輕的小將陳芋汐及全紅嬋！14歲的全紅嬋是今屆中國代表團最年輕的運動員。她在國內3站選拔賽的表現突出，奪得2金，成績力壓其他選手。
陳芋汐是2019年世錦賽10米高台跳水冠軍，到國內3站選拔賽得到1金2銅的成績。單人賽之外，15歲的陳芋汐還會拍住張家齊出戰雙人10米高台跳水，兩人在國內選拔賽贏了兩站冠軍。17歲的張家齊是在光州世錦賽曾拍住盧為贏得雙人10米高台冠軍。
3米彈板方面，中國「夢之隊」就起用經驗豐富的選手，分別是29歲的跳水領軍人物施廷懋及30歲的王涵，兩人還會一起出戰雙人賽。施廷懋榮譽滿身，她是上屆里約奧運單人及雙人3米彈板金牌，今屆力爭衛冕。在2015、2017及2019年的世錦賽，她個人壟斷了3屆賽事的單人及雙人3米彈板金牌。至於王涵就是2017及2019年單人3米彈板的亞軍，僅次於施廷懋。施廷懋及王涵在國內3站奧運選拔賽的表現亦相當好。
今屆奧運跳水比賽會由7月25日起，至8月7日舉行，決出8面金牌。
中國跳水隊女子參賽名單：
女子3米彈板跳水：施廷懋、王涵
女子10米高台跳水：陳芋汐、全紅嬋
女子雙人3米彈板跳水：施廷懋/王涵
女子雙人10米高台跳水：陳芋汐/張家齊