東京奧運中國衝金希望｜舉重或成最大金牌庫　幾乎位位保持世績

中國上屆奧運在舉重項目得到5面金牌，數目僅次跳水「夢之隊」，今屆中國派出8位運動員出戰8個細項，皆達爭金水平，多人更為世界紀錄保持者，說不定可以超越上屆的金牌紀錄。



【中國舉重隊男子代表名單】（按圖放大）

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今屆奧運舉重有14個獎牌項目，中國派員參加8項。男子舉重方面，中國派出李發彬、諶利軍、石智勇及呂小軍。李發彬參加61公斤級，他在兩年前的世錦賽中，造出抓舉145公斤及挺舉173公斤，總成績以318公斤摘金，打破了抓舉及總成績兩項世界紀錄，至今也是紀錄保持者。

28歲的諶利軍第2次出戰奧運，他上屆因傷退賽，今屆參加67公斤級的比賽。他在兩年前的亞錦賽打破抓舉、挺舉及總成績3項世界紀錄封王，至今還是總成績的世界紀錄保持者，他更是2018及2019兩屆世錦賽冠軍。

石智勇是上屆里約奧運的金牌得主。（Getty Images）

27歲的石智勇是上屆奧運69公斤級的金牌，今屆他參加73公斤級。他過去3年在這個級別有壓倒性的優勢，在世錦賽及亞錦賽同樣兩度稱王。石智勇保持73公斤級別抓舉、挺舉及總成績的世界紀錄。他在2019年世錦賽創出世界紀錄的總成績363公斤，同年在世界盃創出挺舉世績的198公斤，他在亞錦賽就創出抓舉世績的169公斤。

36歲的呂小軍經驗豐富，參加過倫敦及里約兩屆奧運，他在77公斤級別贏過一金一銀。他今屆參加81公斤級別，近年成績非常好，他是2018及2019年世錦賽冠軍，亦在亞錦賽掄元。他是挺舉及總成績的世界紀錄保持者，同樣在2019年世錦賽時創出。

中國舉重隊男子參賽名單：

男子舉重61公斤級：李發彬

男子舉重67公斤級：諶利軍

男子舉重73公斤級：石智勇

男子舉重81公斤級：呂小軍



【中國舉重隊女子代表名單（按圖放大）】

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女子方面，中國就派出侯志慧、廖秋雲、汪周雨及李雯雯出戰4個不同組別。24歲的侯志慧出戰49公斤級，在世錦賽贏過一金一銀，而在最近一屆亞錦賽，她在抓舉造出96公斤，挺舉117公斤，總成績213公斤封后，打破抓舉及總成績的世界紀錄，兩項紀錄保持至今。

26歲的廖秋雲會參加55公斤級，她在2019年世錦賽的挺舉造出129公斤，總成績227公斤奪冠，刷新這兩項世績，並保持至今。世錦賽以外，她還是近兩屆亞錦賽冠軍得主。27歲的汪周雨就會參加87公斤級，她是2018及2019年兩屆世錦賽冠軍，也是最近兩屆亞錦賽冠軍。

21歲的李雯雯年紀輕輕，已經稱霸87公斤以上級別，在兩年前的世錦賽，她以破挺舉及總成績世界紀錄封后，到最近一屆亞錦賽，她狂破世界紀錄，抓舉148公斤，挺舉187公斤，總成績335公斤，摘金之餘刷新這3項世績，並保持至今。

中國舉重隊女子參賽名單：

女子舉重49公斤級：侯志慧

女子舉重55公斤級：廖秋雲

女子舉重87公斤級：汪周雨

女子舉重87公斤以上級：李雯雯



跳水向來是中國的金牌庫，最多試過8個細項中贏得7項金牌，如果今屆舉重隊表現理想，分分鐘可以超越跳水，成為中國最大的金牌庫。今屆奧運舉重由7月24日起至8月4日舉行，決出14面金牌。

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