東京奧運｜程小雅女子競步第35名完賽　11年前玩笑終化作成真

「11年前講笑要做奧運選手，頂住so many years to get that ticket」。

香港競步代表程小雅（Jessica）7月初落實取得東京奧運入場券，當時她如是說。

玩笑的誕生源自教練，但小雅「頂住」卻不靠他人，她憑頑壯的意志，在孤獨時跟自己來一場對話。

今日，她以1小時37分53秒完成女子20公里競步賽，終成為名符其實的「奧運選手」。



2010年3月初，美國天氣仍冷得讓程小雅穿上厚厚衣服，她搭長途車南下東田納西州立大學，來到一所半圓拱頂的室內多用途體育中心。

這是小雅第二度參加全美大學生運動會，席上坐着數千名觀眾；就在熱身時，教練Paul Wright跟她說了一句話：「我相信你有一天會成為奧運選手。」

11年前的程小雅仍有點青澀，但關於奧運的一切，就是緣於當年的這項全美賽事。（程小雅Facebook）

小雅跟隊友四目交投，第一個反應是：「吓？唔係吓話，講呢啲？」

那時候她才練習競步兩年，參加室內3公里賽，跟20公里的「奧運級別」差天共地；只望盡快完成4年大學生涯，返港後便結束運動員身份。「奧運選手」在小雅腦海中，是從沒想過的事，「覺得不可能做到，像開玩笑一樣，聽完就算。」

她平復心情，走到起跑線上，合起眼睛，卻又憶起教練的話；便嘗試在心裏默念出來。結果那場比賽，她奪得了全美第一，奧運夢，便因這個「玩笑」而誕生。

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競步是身心挑戰 「選擇了就要接受」

從來，小雅非愛揮灑汗水的一群。小學時她體弱多病、最討厭體育課；中學被逼參與陸運會，也只參加100米短跑。「本以為最快跑完，很輕鬆，原來很辛苦。」

直到機緣巧合被相中加入競步行列，更獲運動員獎學金赴美進修，她思鄉，也未適應語言及文化，卻堅持下來，只因興趣比一切來得重要。

普遍人甚至記者，也許不明白競步箇中樂趣，但Jessica樂在其中。（資料圖片）

我選擇了競步，就要接受規則。自信點，做好自己，就算被DQ也沒辦法。

揮灑熱血與汗水！程小雅不斷跑跑跑的運動生活：（按圖放大）

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行就行、跑就跑，競步的樂趣究竟是什麼？記者不明所以，硬着頭皮直白地問。

「競步講求柔軟性、又要控制肌肉，難度比跑步更高；但可以行得比跑步、甚至單車快。」小雅樂此不疲地解釋。

她說心態這一環，其實最關鍵。「行得快，卻要維持不讓雙腳同時離地。這是技術，也是心理挑戰。」競步比賽裁判滿佈，每當發現運動員違規便警告，以往就聽過有人在最後階段情急下犯規，終在衝線前失去參賽資格。

我忍不住問小雅：「你怕嗎？」原來，她亦懷疑過自己，「後來想通了，這是遊戲規則，我選擇了競步，就要接受。自信一點吧，先做好自己，就算被DQ也沒辦法。」

運動員在競步比賽中隨時被DQ，Jessica坦言曾因此而蒙上陰影。（資料圖片）

愈戰愈勇 磨練不滅意志

競步，就是將步行與跑步的差距收窄到最少，卻永遠不能超越界線，尋找局限中那個最優點。也許正因運動本身不斷挑戰極限，比賽環境愈艱苦，小雅的成績反而愈好。

2011年她首赴日本參加亞洲錦標賽，遇上「311大地震」，抵埗後苦等8小時入境、於機場「打地鋪」，也患上感冒，結果把香港紀錄推前5秒。兩年後重返舊地再戰，寒風來襲，雨像針般刺在身體上，手腳冷得麻木；其他選手捱不住，小雅仍向前衝，以約兩分鐘之差刷新個人最佳成績（PB）。

同年世界大學生運動會，她克服上斜「地獄路段」，成為22人中唯一PB的運動員。她現在說起來輕鬆，但比賽時單打獨鬥，身心往往是漫漫煎熬。

幸小雅性格樂觀，總能用意志壓制身體反應，「我很喜歡在比賽時跟自己說話，有時也覺得自己有少少『黐線』」。她試過把賽前看的卡通故事書默念一遍，又會把賽道旁熟人的名字逐個串出來，把注意力轉移。

冒着風雨或困難，Jessica往往愈戰愈勇。（資料圖片）

緊握奧運信念 多苦也捱得過

2016年里約奧運，她以49秒跟入場券擦身而過，痛楚最刻骨銘心，「好想讓別人知道，我有能力做到」。競步在港未算普及，有運動員入奧的話，對宣傳大有幫助。

當然，奧運是小雅11年來的心願，「很喜歡達成目標時的興奮，例如衝線吧，會發自內心笑出來、忘記之前所有付出，那種感覺不能用金錢去衡量」。

要KO自己，先可以KO其他人。

2016年，Jessica三度以不足1分鐘之差，跟里約奧運入場券擦身而過。（程小雅Facebook）

即使練習有多辛酸，也都值得。每周150公里的訓練，風雨不改，烈陽下體力透支，她面不改容，東京奧運資格終於到手。

這個訓練量是什麼概念？以每周練6日計，每次25公里，距離等同來回位於火炭的體院到大埔海濱公園。單是要每日早起，已教記者頭痛，但不意外，小雅又「洗腦」說服自己，「如果我少練1公里，也不會成功。我首先要KO自己，才可以KO其他人。」

直到衝線那刻，我才會承認自己是Olympian。

競步雖然是孤軍奮戰，但Jessica用意志說服自己：「首先要KO自己，才可以KO其他人。」（程小雅Facebook）

小雅是奧運女子20公里競走的港隊第一人，可是今屆賽事閉門作賽，氣氛跟她幻想中的有出入。記者好奇，她這次再孤獨上路，屆時在起跑線上，又會跟自己說點什麼？「現在我不是奧運選手。直到衝線那刻，我才會承認自己是Olympian。」

這仍不足夠，Jessica還渴望創出佳績，以25至30名為目標。但在60名選手中，她世界排名只得55位，難度會否太高？「疫情下歐洲運動員比賽較我多，排名自己高。況且比賽一開始，往績就抹掉了。」

跟11年前的玩笑一樣，她利用信念把夢想化作成真。今日，她在奧運女子20公里競步賽以1小時37分53秒衝線，在58名運動員中排名第35，正式成為一位Olympian。

程小雅（中）完成東京奧運女子20公里競步賽。（香港田總）

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