東京奧運中國衝金希望｜乒乓球橫掃5金不是夢　男單男團穩如泰山

乒乓球向來是中國的金牌庫，自2008年北京奧運起，中國隊連續3屆奧運包攬男單、女單、男團及女團4面金牌。今屆東京奧運，乒乓球增設混雙項目，中國目標全取5面金牌；日本的伊藤美誠藉主場之利，來勢洶洶，希望在女單、女團及混雙試圖打破中國的壟斷。



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中國派出6名運動員參加乒乓球5個項目，男女各3人。男子方面，中國3位代表分別是男單世界排名的前3名樊振東、許昕及馬龍。32歲的馬龍是領軍人物，他將會第3次出戰奧運。馬龍是奧運3金得主，對上兩屆男團冠軍成員，上屆在男單奪得金牌。他擁有12面世錦賽金牌，項目包括單打、雙打及團體賽。24歲的樊振東是上屆奧運的替補，今屆取代張繼科擔大旗，他現時世界排名第1，會與馬龍一起出戰奧運男單，為中國提供金牌雙保險。

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世界排名第2的許昕是上屆乒乓球男團冠軍成員，他今屆不會出戰男單，而參加男團及新設的混雙。中國男團擁有男單世界排名前3的球手，相信是乒乓球5個項目中，最能穩奪金牌的一項。日本、德國、瑞典等相信難以威脅中國男團的位置。

在乒乓球5項之中，中國較有危機的是女單。中國派出女單世界排名第1的陳夢及第3的孫穎莎出戰，兩人最大的對手是世界排名第2的日本球手伊藤美誠。儘管外界對陳夢看高一線，但比起男單的穩坐釣魚船，伊藤美誠有擊敗陳夢及孫穎莎的可能。

女團方面，中國加入30歲的老將劉詩雯，以老帶新，拍住陳夢及「小魔女」孫穎莎，令整個團隊活力與經驗兼備。劉詩雯現時世界排名第7位，是上屆里約奧運女團冠軍成員。中國女團的最大對手也是日本隊，對方有伊藤美誠、平野美宇及石川佳純，但中國整體實力佔優。

今屆奧運增設混雙，中國派了兩位富經驗的球手拍檔，由許昕拍劉詩雯。他們世界排名第3，也是2019年世錦賽的混雙冠軍組合。許昕/劉詩雯的勁敵有日本的水谷隼/伊藤美誠，還有世界排名第1的中華台北組合林昀儒/鄭怡靜。

中國乒乓球代表及參賽項目：

乒乓球男單：樊振東、馬龍

乒乓球男團：樊振東、馬龍、許昕

乒乓球女單：陳夢、孫穎莎

乒乓球女團：陳夢、孫穎莎、劉詩雯

乒乓球混雙：許昕/劉詩雯



今屆奧運乒乓球項目由7月24日起至8月6日舉行，決出5面金牌。

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