東京奧運｜美國體操天后比拉絲與隊友拒入住選手村　住酒店較安全

美國傳媒報道，美國女子體操隊教練蘭迪（Cecile Landi）周日宣布，不會入住選手村，全隊入住酒店。蘭迪解釋，這是全隊的共同決定，入住酒店會較安全。



美國女子體操隊替補成員伊卡（Kara Eaker）周一確診新冠肺炎，與她有緊密接觸的華裔隊友Leanne Wong亦要隔離。美國傳媒披露，在伊卡確診前一日，美國體操明星比拉絲（Simone Biles）及隊友芝莉絲（Jordan Chiles）的教練蘭迪，已經在Twitter透露，美國體操女子隊不會入住選手村。

美國體操天后比拉絲及隊友不會入住奧運選手村。（Getty Images）

蘭迪在社交網站上寫：「這是我們所有人一起作出的決定，我們都理解這個不是完美的奧運經歷，但在疫情期間，沒有東西會是完美的。我們覺得在酒店的環境中，可以更好控制到運動員的安全。」美國體操隊官方回應稱，從計劃行程開始，女子隊一直傾向入住酒店而非選手村。

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