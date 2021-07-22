東京奧運開幕｜開幕禮導演被炒或大改流程　陳年演出嘲弄猶太慘劇

東京奧運開幕明晚（23日）正式揭幕，將於國立競技場舉行開幕禮。不過，負責開幕禮的表演團隊，再有人被撤換。

負責開幕禮創作概念的導演小林賢太郎，因為多年前表演搞笑短劇時，以二戰猶太人大屠殺為揶揄題材，近日被翻舊帳。東奧組委在本月14日宣布委任後，今午宣布解除其職務。



48歲的小林近日成為日本網民熱話，他過去是喜劇藝人，曾為二人搞笑組合「RAHMENS」（ラーメンズ）的成員，主打搞笑短劇（コント）。該組合近年轉趨沉寂，小林主力從事個人創作劇本及舞台表演，直至去年底形同解散。

小林賢太郎（影片截圖）

藝人出身 表演橋節提猶太人「屠殺遊戲」

小林上周三獲委任為東奧開、閉幕禮表演節目的導演，在創作團隊中負責處理表演的概念部分，責任相當重要。小林過去演出的短劇片段，亦再次廣為流傳。有一輯1998年發售的搞笑藝人表演精選影帶，記載小林與拍檔片桐仁在1998年一個演出。小林創作的橋段，提及「猶太人大屠殺」時加上「模仿遊戲」（ごっこ/gokko），大意為「扮猶太人大屠殺遊戲」。此事引起外界質疑，小林以悲慘的歷史開玩笑，有違奧運反歧視、強調多元的主張。事件傳到海外，有美國的猶大人組織發聲明質疑，「任何創作，都無權嘲弄納粹暴行下的犧牲者」。

二戰期間，納粹德國大規模屠殺歐洲大陸的猶太裔人，估計達600萬人喪命。

小林賢太郎（右）所屬的搞笑組合「ラーメンズ」在1996年組成，直至2020年完結.（instagram）

東奧組委：全速修訂開幕禮表演程序

東奧組委今午宣布解除小林的職務，聲明指得悉小林因昔日活動中「以慘痛的史實為材料，撰寫帶有揶揄成分的台詞」，遂於今天解除小林的職務。開幕禮迫在眉睫發生如此事態，組委向相關人士及民眾致歉。東奧組委會長橋本聖子稱現正修訂開幕禮表演程序。

小林發表道歉聲明並解釋，當時尚為新人組合，自己創作短劇橋段時相當不謹慎，「受到指摘後回想當時，想引人發笑卻效果不彰，於是透過膚淺手法引人注意。後來意識到問題，力求不會傷害別人之下，創作喜劇」。

小林賢太郎從事舞台創作，曾拍攝海報，招募殘奧開、閉幕禮演出者。（網上圖片）

開、閉幕禮創作團隊的要員，近月已經多次因失言或「黑歷史」而被撤換。負責開幕禮樂曲的音樂人小山田圭吾，在昔日訪問中談及在學時代欺凌患有障礙的同學，包括脫光對方衣服及強逼吃糞。組委在本周一決定辭退，並宣布開幕禮不會使用其作品。早於3月，創作總監佐佐木宏在工作會議中，提議找女藝人渡邊直美扮成「豬星人」，消息被揭後同樣辭職告終。

東京奧運將於明晚在（Getty Images）

東京奧運作曲家曾欺凌殘障同學 逼當眾裸體手淫、吃屎

東京奧運｜渡邊直美演「外星豬」發言流出 金牌監製作品你都看過

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

+ 1

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：