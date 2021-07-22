東京奧運｜選手村紙板床掂唔掂？150公斤中國舉重女力士咁樣答

中國舉重選手李雯雯的體重高達150公斤，網民都很擔心她會壓爛東京奧運選手村的紙板床而受傷。她在房間內拍片，為網民解惑，她表示自己及紙板床都十分安全，因為她根本沒有睡在床上！



【中國舉重女力士李雯雯帶你走進選手村】

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李雯雯拍片帶網民走進她在選手村的閨房，先影住紙板床，她說：「很多人都問我，這個床是紙的，我睡可以嗎？」據國際舉重聯會的紀錄，她在今年參加2020亞錦賽時錄得體重150.8公斤。

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中國舉重選手李雯雯。（Getty Images）

她續說：「今日回答你們，都不用擔心，因為我睡在地下！所以沒有問題！」鏡頭同時一轉，影住地上的床鋪及被單。李雯雯會在今屆奧運出戰女子舉重87公斤以上級別，她本身是這個級別的世界紀錄保持者。她在今年造出抓舉148公斤、挺舉187公斤及總成績335公斤，3項皆是世績。

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東京奧運選手村的床採用硬紙板製成，引起熱議，有說法甚至指這種紙板床只能承反一人重量，目的是避免運動員在床上發生性行為。日前，愛爾蘭體操運動員麥克萊納根（Rhys Mcclenaghan）在床上彈跳，表示紙板床很安全。

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