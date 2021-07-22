東京奧運．足球｜西班牙強陣撼埃及　小狂牛損兵折將再失分

東京奧運男子足球正式開鑼，由頂頭大熱門西班牙打頭陣，與埃及上演首場分組賽，「小狂牛」派出夫添出戰，賽前不被看好的埃及，今仗防務做到足，令西班牙眾將吃盡苦頭，全場久攻不下，最終爆冷以0：0賽和對手，首仗未能旗開得勝。



西班牙早前在歐洲國家盃殺入4強，表現喜出望外，其中6將同樣入選奧運隊，加上施巴路斯及阿辛斯奧，難怪同樣被視為今屆金牌大熱門。

東京奧運．足球｜西班牙歐國盃班底出戰 久保建英領日本主場爭牌

👇西班牙強陣出戰東京奧運👇

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「小狂牛」與阿根廷﹑埃及及澳洲列入C組，首戰在札幌巨蛋與沒有沙拿的埃及對壘。西班牙教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）排出強陣應戰，門將烏尼西蒙﹑柏迪及奧耶沙巴爾等多名主力悉數正選披甲。

西班牙奧運首戰悉數派出主力上陣。（Getty Images）

西班牙開賽早段佔盡上風，更多次斜傳予兩側的翼鋒落底傳中，可惜埋門未對埃及防線產生太大威脅。阿辛斯奧一記罰球直射，可惜軟弱無力，被埃及門將艾辛拿威輕鬆沒收，卻已經是西班牙上半場比較有威脅的攻門鏡頭，兩軍上半場互無紀錄。

「小狂牛」半場未有進賬，更損兵折將，先有效力巴塞隆拿的右閘文古沙（Oscar Mingueza）因傷退下火線，由捷西斯華利祖（Jesus VALLEJO）入替。戰至上半場末段，隊長施巴路斯被對手踩中足踝傷出，蒙卡約拿取代其位置。

施巴路斯被對手踩中足踝，因傷退下火線。（路透社）

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西班牙換邊後，依然未見起色，戰至下半場中段「撳掣」求變，一口氣換出奧耶沙巴爾及阿辛斯奧，由拉法美亞（Rafa Mir）及吉爾（Oscar Gil）增強攻力。埃及繼續一貫硬淨的攔截，使「小狂牛」吃盡苦頭。

身高超過1米9的拉法美亞入替後，西班牙採取更多高空攻勢，末段有一次黃金機會，接應傳中門前頭槌攻門，惜太過正中，被艾辛拿威一抱入懷，最終兩軍全場互交白卷。

墨西哥新西蘭旗開得勝

墨西哥由「Sam哥」奧祖亞領軍，在東京體育場迎戰法國隊，年屆36的奧祖亞寶刀未老，屢救險球。墨西哥表現對辦，製造不少到肉攻勢，下半場初段7分鐘內連下兩城，阿歷士域加（Alexis Vega）及哥度華（Francisco Córdova）各建一功，即使法國由老將基格納（André-Pierre Gignac）12碼追成較接近紀錄，墨西哥及後憑烏利爾安度拿（Uriel Antuna）及伊度亞度阿古利（Eduardo Aguirre），結果以4：1輕取法國，全取3分。

墨西哥表現對辦，輕取法國全取3分。（路透社）

新西蘭效力般尼的箭頭基斯活特（Chris Wood）坐鎮，在下半場中段一箭定江山，一球力克韓國，旗開得勝。

新西蘭憑基斯活特一箭定江山，擊敗韓國。（路透社）

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