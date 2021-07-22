東京奧運｜英國射擊美女染疫退賽　世界排名第一奪金大熱

被視為英國女子雙向飛碟射擊金牌希望的安芭希爾（Amber Hill），對新冠肺炎測試呈陽性，未能赴日參加東京奧運。安芭希爾是世界排名第1，本身是金牌大熱。中國選手魏萌亦會參加這個項目，有力爭奪金牌。



【英國少女射擊選手安芭希爾因染疫而退出奧運】

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23歲的安芭希爾說：「經過5年的訓練及準備，我非常失望地告訴大家，我收到新冠肺炎測試陽性結果，代表我不得不退出英國射擊隊。」她昨日（21日）透過社交網站公布這個壞消息，她說：「要形容我現時的心情，只有一個字，就是心碎。在新冠肺炎測試呈陽性後，我將不會參加東京奧運。雖然我沒有病徵，但我會跟隨英國政府的指引隔離。」

安芭希爾年少成名，17歲就在2015年的歐錦賽摘金。2016年，她18歲就參加里約奧運，在準決賽以第6名完成。她近年表現愈來愈好，贏過英聯邦錦標賽及世界盃冠軍，現時穩站女子雙向飛碟射擊世界排名第1，被視為東京奧運的金牌大熱，也是英國爭金的希望。今屆奧運的女子雙向飛碟射擊有中國選手參加，分別是魏萌及張冬蓮，其中魏萌是上屆奧運殿軍，有力爭金。

根據美國《CNN》統計，今屆已經有18名運動員因為染疫或相關防疫原因而不得不放棄參加東京奧運。

美國：5人

女子網球選手：歌芙（Coco Gauff）

女子體操選手：伊卡（Kara Eaker）

男子沙灘排球選手：泰萊基伯（Taylor Crabb）

男子籃球選手：比爾（Bradley Beal）

女子3人籃球選手：森姆臣（Katie Lou Samuelson）



英國：3人

女子射擊選手：安芭希爾（Amber Hill）

男子網球選手：伊雲斯（Dan Evans）

女子網球選手：干達（Johanna Konta）



捷克：2人

男子乒乓球選手：施路錫（Pavel Sirucek）

男子沙灘排球選手：佩魯希茨（Ondrej Perusic）



墨西哥：2人

棒球選手：赫達維拉斯基（Hector Velazquez）

棒球選手：蘇利斯（Sammy Solis）



南非：2人

男子足球選手：莫尼內亞（Thabiso Monyane）

男子足球選手：馬赫拉西（Kamohelo Mahlatsi）



澳洲：1人

男子網球選手：迪文路亞（Alex de Minaur）



智利：1人

女子跆拳道選手：艾姬莉（Fernanda Aguirre）



荷蘭：1人

女子滑板選手：積及絲（Candy Jacobs）



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