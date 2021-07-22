東京奧運．Day 1美點︱顏值逆天女箭神出戰　盤點五大必看美女

東京奧運7月23日（周五）開幕，首日只有划艇和射箭項目有比賽，最大焦點莫過於哥倫比亞女箭神艾歌絲達（Valentina Acosta）。

射箭向來不是熱門項目，猶記得兩年前世青賽，她的美貌迅即成為「美版連登」Reddit熱門話題。這位外表與實力兼備的選手將出戰女子射箭個人賽，除了她之外，一同參賽的女箭神不少也擁有高顏值。



艾歌絲達2019年8月在世界射箭青年錦標賽上，贏得女子反曲弓冠軍。當時只有19歲的艾歌絲達，美貌與實力兼備，樣子甜美可人，箭法亦相當高超，決賽贏得相當輕鬆。

她一度成為外國討論區Reddit網民的熱烈討論話題，比賽中的艾歌絲達紮起一襲金髮，馬尾垂背，戴上一頂漁夫帽，耳旁幾絲髮鬢從帽子走出來，點綴吹彈可破的臉蛋。

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📺7月23日（星期五）奧運射箭項目賽程

早上8時 射箭女子個人排位賽

中午12時 射箭男子個人排位賽



哥倫比亞女箭神艾歌絲達肯定是東京奧運最受網民注目的美女之一。（Getty Images）

比起精緻面容，她更令人難忘的是面對箭靶時的純熟專注：以後手取箭，左臂筆直，與肩部形成直線，如磐石般持弓，右手輕夾箭尾，拉動弓弦；她睫毛下，珠兒滾動到眼角，倒映着幾十米外的箭靶，一雙明亮的眸子散發住冰冷的美，彷如雪山上的獵人。

她微微扁起嘴兒，全神貫注，左眼輕合，右眼鎖定目標，右手準備就緒，主宰箭枝彈射的時機。猛然地，右手一鬆，箭枝馬上飛出，艾歌絲達張開右眼，嘟着小嘴，觀賞自己傾盡心力的一箭，擊中黃心之內。

【射箭】哥倫比亞美少女射術精湛 美貌與實力兼備摘世青冠軍

兩年過去，現年21歲的艾歌絲達顏值有增無減，一起欣賞她在射箭場內外的不同美態。

▼美少女箭神艾歌絲達▼

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奧運開幕日的早上，艾歌絲達將代表哥倫比亞出戰射箭女子個人排位賽，與一班對手一較高下，較她年輕一歲的墨西哥選手華姬絲（Ana Vázquez）同屬美女。此外，烏克蘭陣中更有兩位仙氣迫人的選手，一起看看今屆奧運還有哪些美女箭神：

▼今屆奧運的美女箭神▼

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