【足球轉會】熱刺開綠燈卡尼終於走得成　普巴拒續約曼聯預備放人

熱刺神鋒哈利卡尼（Harry Kane）今夏動向廣受關注，他被指向會方要求離隊，惟不得要領。歐洲國家盃過後，有消息指他或罷操迫使球會放人。最新消息指，熱刺主席利維終於願意放手，開價1.6億英鎊。
另一邊廂，保羅普巴盛傳拒絕續約，曼聯據指計劃將這位中場星將放走。
英國多份報章不約而同報道，一直堅持不放卡尼的利維，上周五改變主意並向卡尼表示願意放他走。消息指，「卡尼感到高興，他從不想撕破臉地離隊。」
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利維和熱刺將他標價1.6億英鎊天價，各方消息均指，曼城已跟卡尼傾妥40萬英鎊周薪的4至5年合約。現年27歲的卡尼，由2004年他11歲開始效力熱刺至今，歷年累積336次上陣攻入221球，曾領軍殺入歐聯和兩次聯賽盃亞軍，貴為球壇頂級射手之一，卻始終與冠軍無緣。
他早前已正式向球會提出轉會申請，曼城、車路士兩間英超豪門均盛傳有意引入，可是熱刺一直不想將卡尼賣給競爭對手。在卡尼被指或將行動升級之下，熱刺終願放手，惟不希望把他賣給倫敦同市宿敵，故曼城得到他的機會最大。
卡尼轉會前文提要：
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曼聯向合約只餘下最後一年的球星保羅普巴，開出一紙相當於周薪35萬英鎊、共值5000萬英鎊新約，人工較本身的28萬英鎊周薪更高。英國《鏡報》指出，28歲的普巴拒絕動筆，曼聯或被迫無奈放人。消息指，今夏已掃入多個星級球員的巴黎聖日耳門，已預備出價4500萬英鎊收購普巴。
曼聯青訓出身的普巴，在祖雲達斯成名後，2016年以8900萬英鎊轉會費重返奧脫福，5年來199次為曼聯上陣，攻入38球。他在球會的表現一直被認為在預期水準之下，僅在重返曼聯的首季贏得歐霸及聯賽盃冠軍，上季聯賽和歐霸均只得亞軍。
PSG今夏動作頻頻，已今已買入夏基美、沙治奧拉莫斯、韋拿杜姆和當拿隆馬四大星將，加上本身已有尼馬和麥巴比兩大巨星，堪稱豪華陣容。假如普巴加盟，球隊將如虎添翼。