香港與奧運游泳獎牌的距離　何詩蓓的4大對手︱東京奧運

香港在奧運游泳項目向來只是志在參與，獎牌似是遙不可及的妄想，直到何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）出現。

Siobhan曾於世界錦標賽取得200米自由泳第4名，之後連番刷新亞洲紀錄，晉升世界級泳手行列。她令我們與從來只有歐美壟斷的奧運游泳獎牌，有着無限接近的距離。她在主項200米自由泳，要快過哪些勁敵，才有望踏上頒獎台？



【東京奧運香港代表隊】何詩蓓。（01美術製圖）

何詩蓓的200自主要對手

今屆參加200米自由泳的30名女泳手之中，只有5人能以1分55秒之內的時間報名參賽，何詩蓓正是其中之一。換言之，餘下4人將會是她競逐香港歷來首面奧運游泳獎牌的最大阻力。

她們是誰？何詩蓓能否擊敗她們？以下逐一為大家分析：

1. 柏歷堅妮／意大利（32歲）．實力強大的200自專家



200米自由泳紀錄保持者柏歷堅妮力爭再次踏上奧運頒獎台。（Getty Images）

身高1.79米的柏歷堅妮（Federica Pellegrini）已屆32歲，實力依然不容小覷。她2004年在雅典奧運200米自由泳贏得一面銀牌時，只有16歲，4年後北京奧運順利奪金封后。2009年長池世錦賽她以1分52.98秒刷新世界紀績，紀錄保持至今。

她由2009至2019年連續6屆世錦賽200自獲得獎牌，共得4金2銀，絕對是當今女子泳壇首屈一指的200自專家。隨年紀漸長，她平日在一般賽事不一定去盡，不過每逢大賽，她便會使出真功夫，2019世錦賽奪金，今屆奧運她絕對不會放過再上頒獎台的機會。

今屆參賽個人項目：100自、200自



▼柏歷堅妮的性感日常▼

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2. 迪梅絲／澳洲（20歲）．曾擊敗莉迪姬的新巨星



澳洲新巨星迪梅絲首次出戰奧運，力爭獎牌。（Getty Images）

身高1.77米的澳州泳手迪梅絲（Ariarne Titmus），是近年女子泳壇冒起得最快的新巨星。兩年前年僅18的她，已在2019年世錦賽400自由泳擊敗「女水神」莉迪姬一戰成名。她在同屆200米自由泳以0.44秒負柏歷堅妮得第二。

她的200自成績1分53.09秒，也是歷代第二快，絕對是獎牌有力競爭者。唯一隱憂是，首次參加奧運的她一共出戰200、400、800三個距離自由泳項目，400自決賽較200自早一天上演，體力上或較為輸蝕。

今屆參賽個人項目：200自、400自、800自



▼迪梅絲的少女日常▼

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3. 莉迪姬 /美國（24歲）．美國奧運5金「女水神」



「女水神」莉迪姬上屆奧運大放光芒，她今屆勢挑戰6金。（Getty Images）

莉迪姬（Katie Ledecky）被譽為「女版菲比斯」，她兼游多項的能力驚人，2016年奧運連奪，200、400、800三項自由泳金牌，再加上4x200自接力金牌和4x100自接力銀牌，個人獨得4金1銀。

這位身高1.83米的美國「女水神」專攻自由泳，而且距離愈長愈好，今屆奧運游泳項目首次增設她最擅長的女子1500米自由泳，莉迪姬要兼游400、800、1500自的情況下，難免分心和影響體力，有機會讓何詩蓓乘虛而入。

今屆參賽個人項目：200自、400自、800自、1500自



美國「新水神」積素如釋重負 莉迪姬率女泳手創歷史

4. 楊浚瑄／中國（19歲）．進步神速的新星



中國泳手楊浚瑄勢成何詩蓓爭牌勁敵。（Getty Images）

楊浚瑄是中國近年冒起甚快的新星，專攻自由泳中短距離項目。她3年前已在雅加達亞運200米自由泳得到一面銀牌，屈居同齡隊友李冰潔之後，當時成績為1分57.48秒。

不過她以1分54.57秒的成績報名參加東京奧運，時間較何詩蓓的1分54.89秒更快。中國另一泳手李冰潔僅以1分56.64秒報名。

今屆參賽個人項目：100自、200自



何詩蓓今屆參加50、100和200米自由泳三個個人項目，她最擅長一項正是200自。如要達成登上奧運頒獎台創舉，必須最少擊敗上述四人其中兩人。香港人一起集氣，為Siobhan打氣，祝願她創下歷史一刻。

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【東京奧運香港代表隊】何詩蓓。（01美術製圖）

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