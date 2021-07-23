運動公社｜西方藉奧運搞政治？　杯葛顯尷尬申辦風險大兩不討好

長久以來，杯葛奧運成為國家的政治表態手段。今屆東京奧運，亦有國家「說不」。

抵制與杯葛，不會停止，但有論者認為，西方國家抵制、杯葛奧運，今後可能愈發常見，只不過號召後能否成事，成事後會否有用，頗成疑問。他們認為申辦奧運，往後會成為威權國家的專利。

撰文：高俊賢＠運動公社



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因為新型肺炎疫情，東京奧運不再「完整」。朝鮮以防疫為由，退出了本屆賽事。有人認為朝鮮一早知道日本和美國要求對話，就朝鮮半島無核化，向朝鮮繼續施壓，故此先發制人，抵制奧運。

今回並非朝鮮首次抵制奧運，上一次東京奧運在1964年，朝鮮政府以不滿國際體育機構處罰其選手為由，臨時退賽。同屆賽事，中國及印尼亦杯葛。

朝鮮領導人金正恩，一聲令下，舉國跟從。（路透社）

作為威權主義國家，朝鮮要退出奧運或者世界盃的國際大賽，比較容易。因為運動員力量再大，也要服膺國家的意志。反過來說，西方國家要抵制奧運——例如近來有聲音要求抵制明年2月的北京冬奧，難度不可同日而語。

近來美國國會有呼聲，要求向北京冬奧實施「外交抵制」，抗議新疆人權問題。「外交抵制」頂多只是西方國家領袖拒絕出席與賽事相關的活動，力度遠遠不及1980年西方國家杯葛莫斯科奧運，或1984年社會主義陣營杯葛洛杉磯奧運。杯葛奧運，大概能令對方尷尬，但單單「落人哋面」，不見得能夠推動人們關注人權議題。正如當初蘇聯陣容以眼還眼，反制西方陣營罷了。況且，參考當年的經驗，即便有國家政府發動杯葛奧運，仍會把決定權交給該國奧委會決定。1980年莫斯科奧運，英、法、澳等國的運動員在美國帶頭抵制下，照樣參與莫斯科奧運。

5月底，美國國會外有民眾示威，要求杯葛來年北京冬奧。（Getty Images）

今日世界，跟三十年前冷戰時代，資本主義和社會主義陣營壁壘分明的格局，大有不同。無論運動員本身抑或西方國家，在龐大的經濟關聯之下，很難貿貿然和威權國家切割。「外交抵制」不可行，只有運動員在場內進行政治表態，或者帶頭杯葛奧運，才是最有力的施壓方式。

1980年莫斯科奧運，冷戰氣氛正盛，美國發起杯葛，結果有65國因各種原因缺席。（twitter）

只不過，當前世界格局令運動員更難與中國切割。當賽事主辦國是中國在種族和宗教問題上出現爭議，但運動員本身受制於中國市場的影響力和商業贊助合約，要表態亦有重重障礙。回想一下，奧斯爾發表關注中國對維族政策的言論，乃至NBA總裁施華（Adam Silver）表態支持言論自由的風波上亦可見一斑。

洛杉磯奧運，蘇聯為首的共產陣營以牙還牙。（Getty Images）

西方世界尷尬的地方是，它們要面對財政預算、環保等問題的壓力，要顧及各方持份者意見，許多時候只能把奧運的主辦權拱手相讓。以2022年冬奧的申辦過程，只有挪威與中國、哈薩克競爭。東京奧運遇上突如其來又擺脫不了的新冠肺炎疫情，籌備經年的奧運落得如此模樣，今後未必是西方國家適合展示話語權的場合。那麼杯葛、抵制奧運，亦不得是合適的選項了。

今回東京奧運在疫情下舉行，日本國民擔憂疫情再次大反彈，反對阻力遠比國外為大。（Getty Images）

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【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】



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