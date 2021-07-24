東京奧運．Day 2美點︱美女劍神江旻憓出場　不可錯過7大格鬥女王

香港「美女劍神」江旻憓今日（24日）出戰女子個人重劍賽事，劍擊賽事以外，柔道、拳擊、跆拳道賽事同日登場。

雖然是格鬥和技擊項目，但今屆奧運不乏又打得、又睇得的格鬥女王。



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1. 香港美女劍神／女子重劍

27歲的江旻憓（Vivian）是香港劍擊隊的主將，她會在7月24日出戰重劍個人賽，之後到7月27日會與隊友出戰「女重」團體。她在兩年前的世錦賽贏過重劍個人銅牌。

我們記掛的江旻憓世一 膝頭傻了還是再堅持

香港女重一姐江旻憓的小清新生活：（按圖放大）

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2. 法國冷艷劍后巴莎／女子佩劍

26歲的法國女劍手巴莎（Sara Balzer），眉目如畫，身材高佻，薄施脂粉已美得令人摒息。她曾在2019年世界大學生運動會贏得佩劍金牌，今屆東京奧運將出戰女子佩劍團體賽。

法國冷艷劍后巴莎身材惹火：（按圖放大）

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3. 劍擊界「舒拉寶娃」卡蘭／女子佩劍

30歲的烏克蘭劍后卡蘭（Olga Kharlan），2008年首次出戰奧運即贏得佩劍女團金牌，之後兩屆再得1銀2銅，今次是她第4次戰奧運。目前世界排名第一的她，不止實力非凡，一頭金髮加上精緻五官明艷照人。她今屆將出戰女子個人佩劍一項。

甜美迷人的劍擊界「舒拉寶娃」卡蘭：（按圖放大）

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4. 熱愛戶外活動的朱嘉望／女子重劍

26歲的香港重劍女團代表朱嘉望（Moonie），在社交媒體十分活躍，經常上載多姿多彩的生活照，大曬美好身材。

劍擊服下熱愛戶外活動的朱嘉望：（按圖放大）

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5. 史上最美柔道女神比露迪／柔道女子48公斤以下級別

比露迪（Daria Bilodid）擁有甜美的臉孔及高佻的身材，但她同時擁有一個令人不寒而慄的外號「烏克蘭巨蟒」。來自烏克蘭的比露迪是東京奧運女子柔道48公斤以下級別的冠軍大熱，出道以來獲獎無數，幾乎每項比賽都穩入三甲，連贏兩屆世錦賽，在2018年更錄得全年不敗的佳績。

史上最美柔道女神 睇得又打得烏克蘭美少女曾全年不敗

史上最美柔道女神比露迪：（按圖放大）

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6. 俄羅斯洋娃娃拳后蘇雷阿路娃／女子蠅量級拳擊

拳擊項目有美女？真是講來也難以置信。來自俄羅斯的蘇雷阿路娃（Svetlana Soluianova），14歲開始學習拳擊，從音樂學校畢業後，她在音樂與拳擊二揀一之下，選擇當時已取得全國第三名的後者。美得猶如精緻洋娃娃的她，將在今屆奧運出戰女子蠅量級（49至52公斤）拳擊項目。

俄羅斯洋娃娃拳后蘇雷阿路娃：（按圖放大）

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7. 亦剛亦柔的劉慕裳／空手道個人形

最後當然少不了我們香港的空手道女將劉慕裳（Grace）。道場內的Grace剛強莊嚴，與日常生活中甜美可愛的她正好形成強大反差萌。近年屢次在國際大賽獲獎的她，將代表香港出戰個人形項目，力爭獎牌。

我的名字．劉慕裳︱亦剛亦柔最「形」武士 空手道的堅毅與嬌媚

空手道之外的劉慕裳：（按圖放大）

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