【東京奧運】韓國球員輸波拒握手被各界炮轟　足協解畫竟賴疫情

有問題，揸個手就解決。

不過韓國男足奧運隊周四（22日）不敵新西蘭後，有球員拒絕跟對手握手，結果換來連串抨擊。



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奧運男子足球進行得如火如荼，韓國男足昨日先鬥新西蘭，結果被對方前鋒基斯活特（Chris Wood）下半場攻破大門，爆冷以0：1落敗。

韓國球員在奧運首戰輸波後十分失落。（Getty Images）

要知道如果韓國隊能夠在奧運贏得獎牌或創下佳績，陣中球員大有機會獲轄免服兵役，有利往後生涯發展。所以輸波後球員甚為失落，直播鏡頭就拍攝到，基斯活特賽後走近韓國小將李東炅，伸出右手希望跟對方握手，卻被李東炅請「食檸檬」。

多位新西蘭球員賽後走向李東炅握手，都被這位小將拒絕。（Getty Images）

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此舉動在韓國隨即引發熱議，現擔任評述的前韓國國腳安貞煥直指「李東炅表現令人失望」；另一名宿金亨日也表態，指雖然明白球員心情差，但認為拒絕握手是「很令人遺憾的行為。」

網民亦加入炮轟行列，狠批韓國隊技不如人，就應該以禮待人；又直斥李東炅是「國家恥辱」，更搬出熱刺前鋒孫興慜，「他可不會幹這種事！他還是去當兵鍛煉一下吧。」

What a little bitch: pic.twitter.com/7TTBYSbqCz — Jamie Wall (@JamieWall2) July 22, 2021

雖然面對一眾劣評，但韓國足協依然企硬，在聲明中為李東炅的行為辯護，「他這樣做是遵守防疫規定，避免因不必要的接觸而導致感染新冠肺炎。」

假如韓國有球員感染肺炎，或需退出比賽，球員為健康及比賽着想，拒絕握手亦情有可原。不過跟對手已經踢畢全場比賽，要感染也早感染了吧，握個手又有何分別呢？

韓國輸波後現排B組第3，餘下兩場會鬥羅馬尼亞及洪都拉斯，仍有機會爭奪以小組首兩名出線半準決賽。

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