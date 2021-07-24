【東京奧運．劍擊】兩種落敗一種失落　劍擊小花強忍眼淚洗禮

劍擊館內兩個香港選手、兩場戰役、兩種落敗、兩種失望……一樣叫人揪心。

東京奧運劍擊項目揭開序幕，女子重劍個人賽率先登場，港將佘繕妡及連翊希出戰64強，可惜雙雙出局。

佘繕妡（佘佘）冷靜地說：「輸是好事，知道自己弱點然後改善；放眼巴黎。」

在另一旁的連翊希（CoCo）卻沒有這份堅定，在傳媒區內，心不安、企不定，她說：「可唔可以賴死唔走？」

「她是佘佘嗎？」CoCo問道。

然後我們回頭一看，那19歲的佘佘，以淚洗臉。

01體育記者 楊宇翹、高詩琦 東京直擊



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「實被教練話，呀不是，他應該生氣得今天不想跟我們談話」，CoCo賽後顯得有點焦慮、有點失望，也有點不解。

她不理解自己為何「手緊」，明明朝早熱身感覺一流，好有自信，為何有突發情況自己立即「淆底」？

東京奧運．劍擊｜女重港將出師不利 佘繕妡連翊希64強止步

連翊希首戰奧運，負新加坡劍手64強止步。（高詩琦攝）

「一開始個分調轉了，明明我得分但對手的燈牌亮了；我貼住追，但她又搶幾劍，然後自己又縮後，唉呀，我不應該縮」。Coco力追不果，結果以11：15不敵新加坡劍手艾比度拉文（ABDUL RAHMAN Kiria Tikanah），首個奧運個人賽以64強完結。

短短幾分鐘，CoCo前前後後「唉」了不下10次，她直言不甘心，思緒很混亂：「想繼續打，想出線，對羅馬尼亞輸1：15都好呀，唉，想賴死唔走……無辦法，自己還是差一點點。」

個人賽完結，餘下來的就是要重整，迎戰下周的團體賽：「團體沒有那麼孤獨，4個人力量大過+4，希望我們收拾心情再來過。」

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同樣個人、團體雙線發展的，還有19歲的佘繕妡。相比起CoCo一戰，佘佘出場一刻已顯得緊張。戰畢兩節易2：7落後，佘佘最終以7：14不敵同齡的俄羅斯劍手梅塔莎伊娃（Aizanat MURTAZAEVA），首圈止步，惟賽後她卻非常冷靜。「我首次碰上這個對手，但我們也很熟悉彼此打法，輸是好事，知道自己弱點然後改善」，她這樣說着。

佘繕妡與俄羅斯的千禧後劍手對壘，以7：14告負首圈止步。（高詩琦攝）

佘佘說自己心理調整不夠好，輸一分就動搖，自己已猛烈追分，但對手就是看得更準。奧運首戰這樣完結，佘佘直言失落但不失志：「學多的是經驗，然後放眼巴黎及洛杉磯。」

我在想19歲已有這份淡定，罕見亦難得。佘佘其後接受英文傳媒訪問，再接一連串電視台。先落後0：5、心理調整不夠好、中段盡力追分、出局了……落敗過程重複，重複，再重複說着，最終說到心坎。

「她外表強悍，有些感受不愛顯露」，遠處看着隊友哭泣，CoCo也感擔心。

佘繕妡在背着傳媒，用紙巾擦擦眼睛，吸口氣然後轉身，繼續接受電視訪問。

面對剛才強忍出來的冷靜，我不懂招架，心裏有點難過。

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