東京奧運︱石偉雄跳出最高難度動作　惜未能躋身前8無緣決賽

香港「跳馬王子」石偉雄出戰奧運體操跳馬項目，他下午在資格賽出場。

「石仔」完成兩跳後，得到14.274分。經過下午其他選手登場之後，石仔已跌至第9位，無緣躋身決賽。

令人出乎意料的是，日本體操王子內村航平在單槓項目失手，緣盡今屆賽事。



下午賽事排第一位出場的石偉雄（石仔），第一跳即施展難度分達到最高6.0的「李世光」跳，整體動作做得不錯，惟落地稍為不穩，第一次試跳得到14.716分。

第二跳他以難度同樣為6.0的「李世光2」，可惜由於踏跳板後騰空高度不足，導致轉體後時間不夠，落地時要稍為用手撐地保持平衡。這一跳，他得到13.833分。

香港「跳馬王子」石偉雄出戰奧運體操跳馬項目，他下午在資格賽出場。 （美聯社）

今屆奧運跳馬單項選手在初賽需要試跳兩次，將兩跳得分加起來再除二，因此「石仔」得到14.274分。

其後其他選手陸續登場，至榜晚兩名韓國選手登場後，先後均取得14.333分，石偉雄排名跌至第10位，無緣成為頭八位選手參加決賽。

石偉雄以難度分達到最高6.0的「李世光」和「李世光2」力爭入決賽。（路透社）

奧運兩跳的兩套動作，石偉雄準備已久——都是難度分達到最高6.0的「李世光」和「李世光2」。體院體操總教練熊松良道：「據我們所知，李世光全世界只得5至6人在比賽中做到，李世光2則只得2至3人；而兩跳都選擇難度6.0動作的選手，只得石偉雄一個。」

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