東京奧運︱中國金牌好事成雙　侯志慧在49公斤級女子舉重紀錄奪金

中國隊在東京奧運金牌好事成雙！女子舉重49公斤級，中國隊世界紀錄保持者侯志慧，在抓舉已達到94公斤，連同挺舉造出116公斤，總計210公斤，破奧運紀錄，為中國奪得今屆奧運第二面金牌。



今晨射擊選手楊倩已在女子10米氣步槍先為中國贏得今屆奧運第一金，下午中國另一強項舉重項目，順利憑侯志慧再下一城。

東京奧運專頁，最新消息按此▶️▶️▶️：緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

中國隊世界紀錄保持者侯志慧取得今屆奧運第二金。（Getty Images）

東京奧運中國衝金希望｜舉重或成最大金牌庫 幾乎位位保持世績

侯志慧以總成績210公斤獲得冠軍，連同抓舉94公斤、挺舉116公斤，同時創下抓舉、挺舉和總成績三項奧運大會紀錄。印度選手米拉拜（Chanu Saikhom Mirabai）以202公斤獲得亞軍，印尼選手艾薩（Windy Cantika Aisah）以194公斤獲得季軍。



侯志慧在抓舉第三次試舉沒有挑戰個人保持的96公斤世界紀錄，穩陣地選擇94公斤，順利完成後已領先頭號對手、印度的米拉拜7公斤之多。由於今屆賽事重新制定重量分級，國際舉聯將官方紀錄設定為89公斤，所以侯志慧創造了抓舉奧運紀錄，之後她在挺舉和總成績同創奧運紀錄。

▼中國舉重健兒侯志慧贏得中國第二金▼

+ 2

感謝國家、感謝領導、感謝家人

挺舉侯志慧先以109公斤出場，米拉拜之後舉起110公斤，至此金牌已成為二人之爭。侯志慧第二次試舉114公斤，米拉拜選115公斤，同樣雙雙順利舉起，兩人總成績差距6公斤。最後一次試舉侯志慧選擇116公斤，米拉拜只選擇117公斤，侯志慧成功後已穩奪冠軍，米拉拜最終未能舉起117公斤，以202公斤獲得亞軍。

賽後這位湖南盡顯爽快一面，「覺得自己的夢想完成了，就是特別爽。」此外，她又表示，「非常感謝自己的家人和領導，信任我，我做到了。」

東京奧運．Day 2美點︱美女劍神江旻憓出場 不可錯過7大格鬥女王

【中國舉重隊女子代表名單（按圖放大）】

+ 2

今屆奧運中國女子舉重隊陣容強大，由侯志慧、廖秋雲、汪周雨及李雯雯出戰4個不同組別。24歲的侯志慧出戰49公斤級，在世錦賽贏過一金一銀，而在最近一屆亞錦賽，她在抓舉造出96公斤，挺舉117公斤，總成績213公斤封后，打破抓舉及總成績的世界紀錄，兩項紀錄保持至今。

如今侯志慧已順利為中國舉重隊在今屆奧運打響頭炮，相信獎牌陸續有來。

東京奧運︱中國得今屆第一金！21歲清華大學生楊倩10米氣步槍封后

東京奧運︱楊倩驚險奪金 「以為輸了，聽到歡呼才知贏了」

中國舉重隊女子參賽名單：

女子舉重49公斤級：侯志慧

女子舉重55公斤級：廖秋雲

女子舉重87公斤級：汪周雨

女子舉重87公斤以上級：李雯雯



26歲的廖秋雲會參加55公斤級，她在2019年世錦賽的挺舉造出129公斤，總成績227公斤奪冠，刷新這兩項世績，並保持至今。世錦賽以外，她還是近兩屆亞錦賽冠軍得主。27歲的汪周雨就會參加87公斤級，她是2018及2019年兩屆世錦賽冠軍，也是最近兩屆亞錦賽冠軍。

21歲的李雯雯年紀輕輕，已經稱霸87公斤以上級別，在兩年前的世錦賽，她以破挺舉及總成績世界紀錄封后，到最近一屆亞錦賽，她狂破世界紀錄，抓舉148公斤，挺舉187公斤，總成績335公斤，摘金之餘刷新這3項世績，並保持至今。

【中國舉重隊女子代表名單（按圖放大）】

+ 2

中國舉重隊男子參賽名單：

男子舉重61公斤級：李發彬

男子舉重67公斤級：諶利軍

男子舉重73公斤級：石智勇

男子舉重81公斤級：呂小軍



香港男運動員IG全錄 游泳Ian騷肌 兩個家朗最受歡迎

香港女運動員IG全錄 歐鎧淳逾13萬Followers最多

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

+ 1

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：