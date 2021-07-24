東京奧運｜港將林兆恒兩度落後下反勝　驚險闖乒乓球男單次圈

香港乒乓球代表林兆恒在今日（24日）下午出戰男單首圈，面對世界排名90位的波多黎各球手阿分拿度（Brian Afanador）。他與對方激戰7局，兩度落後之下，以4：3反勝入次圈，遇上印度的格拿斯卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）。



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24歲的林兆恒首局先輸7：11，但他很快回勇，以11：9扳回一局。雖然他在第3局輸6：11，但林兆恒在第4局以11：6再次扳平，兩人打成2：2平手。在第5局，林兆恒乘勝追擊，輕取11：4，今場首次在局數領先。

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兩人在第6局戰至「刁時」，阿分拿度以14：12追平局數3：3。最後在關鍵的第7局，林兆恒頂住壓力以11：8勝出，以局數4：3淘汰對方，打入男單次圈。世界排名95位的林兆恒會在次圈挑戰排名38位的印度球手格拿斯卡蘭。

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