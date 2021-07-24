東京奧運｜王霜「大四喜」中國女足仍失分　逼和贊比亞合演入球騷

奧運女子足球F組，全靠王霜轟入4球，「鏗鏘玫瑰」中國女足在最後關頭追和，以4：4賽和世界排名104位的贊比亞，各得1分。中國女足在分組賽兩戰僅得1分，兩場合共失了9球。



兩支首輪被大炒的球隊交手，負巴西0：5的中國面對遭荷蘭大炒3：10的贊比亞，如果中國想爭取出線的話，這場需要全取3分。中國今場有個好開始，王霜接應張韾的左路傳中，心口控定，推大位起左腳射入，先開紀錄。

王霜今場攻入4球，但中國女足仍然未開勝利之門。（路透社）

雖然國足門將彭詩夢犯錯，判斷出迎時機失誤，結果被贊比亞球員頭槌頂入，但王箱腳風非常順，在兩分鐘內連入兩球。22分鐘，張韾左路傳中，王珊珊頭槌頂入中路，王霜射入；1分鐘後，王珊珊再次送出助攻，王霜禁區外遠射，省中對方改變方向入網。中國女足一口入兩球，領先3：1。

贊比亞的班達延續上場對荷蘭的好表現，又攻入3球。（Getty Images）

之後，輪到贊比亞射手、本身在中國搵食的班達的表演。她在43分鐘射入12碼，半場為贊比亞追近至2：3。換邊後，班達在46分鐘展現過人速度，帶波衝入禁區，力壓中國守將射入，贊比亞追成3：3。69分鐘，班達又入波，連續兩場大演帽子戲法，贊比亞反超前，以4：3領先中國。

贊比亞球員慶祝入球。（路透社）

中國傾力反撲，到尾段博到12碼，由王霜操刀，在84分鐘追成4：4。85分鐘，中國的李晴潼出「超技術」阻止單刀的班達，被罰紅牌離場。

李晴潼拉跌班達，被罰紅牌。（路透社）

10人應戰的中國在補時還創造到一次良機，但王霜的射門被撲出，最終兩隊踢成4：4，各得1分。中國出線形勢告急，末輪面對世界排名第4位的荷蘭，非勝不可。

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