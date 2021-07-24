東京奧運直擊｜謝影雪鄧俊文旗開得勝　港隊首戰勇挫馬來西亞組合

亞運銀牌得主、香港羽毛球混雙組合謝影雪及鄧俊文今日（24日）出戰奧運首場分組賽，以21：18、10：21及21：16，總局數2：1擊敗里約奧運銀牌得主、馬來西亞球手陳炳橓／吳柳瑩。

01體育記者高詩琦 東京直擊



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謝影雪跟鄧俊文在今屆奧運首場分組賽，面對世界第七的馬來西亞組合陳炳橓／吳柳瑩，兩隊過往交手5次，港隊錄4勝1負；最近一次是兩年前在香港公開賽交鋒，當時港隊直落贏局數2：0。

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兩隊今日開局勢均力敵，港隊早段以11：9僅僅領先，尾段鄧俊文跟謝影雪雖接連出現犯錯，但最後一分對手打出界，港隊先贏一局21：18。

鄧俊文及謝影雪旗開得勝。（路透社）

次局港隊「倒水式」失分，最多被拋開至2：11；兩人休息後雖一度追近至8：16，但結果仍遭對手以10：21追平。決勝局港隊回勇，憑多次扣殺拉開至8：4，隨後鄧俊文疑被場區風向問題影響，兩隊比分一度打成平手。

港隊尾段捱過猛攻反擊得手，終以21：16拿下最後一局，總局數贏2：1，花上分64鐘終旗開得勝。

港隊明日早上香港時間11時會出戰另一場分組賽，鬥同組最強、世界排名第三的中國組合王懿律/黃東萍，爭取小組首兩名晉級至8強的資格。

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