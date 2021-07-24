東京奧運｜孫一文一劍封喉絕殺奪金　擊敗世界一姐全靠一個字

29歲中國女劍手孫一文突破過去成績，在東京奧運女子個人重劍決賽，一劍絕殺，擊敗世界排名第1的羅馬尼亞名將安拿樸比斯古（Ana Maria Popescu），首奪奧運金牌，這面也是中國今屆第3金。

周六是東京奧運首個誕生獎牌的比賽日，中國贏得3面金牌，全部由女運動員贏得。早上中國由21歲小將楊倩贏得女子10米氣步槍金牌，這面也是東京奧運的首金；到下午，侯志慧於女子舉重49公斤級封后。



【孫一文慶祝贏得女子個人重劍冠軍】

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在周六晚的女子個人重劍決賽，中國的孫一文面對羅馬尼亞的安拿樸比斯古。在第一節，安拿樸比斯古先取兩分，之後孫一文連取3分，領先3：2。在第2節，樸比斯古得分較多，反先7：6。

第3節非常緊湊，孫一文先得分追成7：7，之後乘勝追擊，領先8：7。樸比斯古得分，追成8：8。最後26秒，裁判指兩人消極作賽，各被罰一分，兩人打成9：9。最後12秒，孫一文得分，領先10：9。在最後3秒，樸比斯追成10：10，完結第3節，要以加時分勝負。在「決一劍」的階段，孫一文單燈得分，以11：10贏得金牌。

孫一文與教練慶祝。（路透社）

上屆里約奧運，中國在劍擊項目沒有金牌，所以事隔9年再有中國運動員贏得劍擊項目的金牌。孫一文上屆獲得一銀一銅，她在重劍團體得亞軍，而在重劍個人就獲得季軍，換言之孫一文齊集奧運金、銀、銅牌。她賽後在微博留言：「感謝所有幫助我的人，你們的付出才有今天的一劍封喉。接下來還有團體賽，希望我們一起劍劍封喉。」

【東京奧運中國金牌運動員（按圖放大）】

靠一個「敢」字面對決賽

「最後一場對方是一個經驗很老道的選手，我跟她打完全是抱着自己運氣好的狀態，拼的是運氣，奧運會這種大賽拼的是運氣。」孫一文賽後說：「賽前看了對手分析，以前有贏有輸，以前跟她打要麼是一劍決勝負，要麼大比分贏，我上場之前做好了『決一劍』的準備，跟她打主要是果斷，要敢，一個敢字當頭。」

孫一文這是中國隊史上在劍擊的第5面奧運金牌。欒菊傑在1984年於女子花劍個贏冠軍，之後到2008年北京奧運，仲滿在男子佩劍個人摘金。在2012年倫敦奧運，雷聲贏得男子花劍個人，孫玉潔等奪得女子個人重劍團體金牌。

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