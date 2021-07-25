東京奧運｜日本獎牌希望「偷食」後求翻身　上屆銅牌今屆決賽不入

被視為日本隊東京奧運奪金大熱的泳手瀨戶大也，在去年捲入桃色醜聞後力求翻身，賽前揚言奪金率達99%的他，於今日的400米個人混合泳初賽意外地僅列總排名第9，未能晉身明日決賽，令人大跌眼鏡。



游泳項目在東京奧運首個賽日展開，里約奧運銅牌的瀨戶大也於強項400米個人混合泳登場，賽前定下奧運目標游入4分04秒大關的他，最終僅游出4分10.52秒列小組第4，總排名第9，未能以前8躋身決賽，無緣獎牌。

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

被視為日本獎牌希望的里奧銅牌瀨戶大也（中）在今日登場。（Getty Images）

未料對手初賽出盡力

「我自己也不能相信。」瀨戶大也在賽後表示對結果難以置信，他在前200米仍以1分58.52秒領先，在第三式蝶泳仍保持優勢，惟在最後100米自由泳被多人超越，最終名列小組第4，他指未有料到對手在初賽已游出決賽節奏，賽前還想留力到明日爭牌，對此反省。同場的澳洲泳手Brendon Smith則以4分09.27秒打破奧運紀錄，勇闖決賽。

瀨戶大也在頭300米保持領先，未料最後100米自由泳時被3名對手追上。（Getty Images）

瀨戶大也在去年曾捲入桃色醜聞而被日本泳聯禁賽一年，今年初才復出賽場，他在今季曾以4分09.02秒名列世界第一快，連同200米混合泳及坐擁世界短池紀錄的200米蝶泳，目標在東奧三線爭牌。除了為獎牌而戰之外，東京奧運亦是他的「翻身戰」，為「偷食男」形象洗底。

游泳｜日本泳壇驚現翻版細So 「中國女婿」背妻約女開房個半鐘游泳｜瀨戶大也「偷食」手尾長 泳隊解約失參賽權影響東奧備戰

賽前對狀態信心十足的瀨戶大也坦言對未能晉身決賽感難以置信。（Getty Images）

他在日前被日媒問到在400米混奪金率是否接近100%時，曾豪言於該項的奪金率達99%，「與對手的最好成績非常接近，雖不能用數字來說，但奪金率不能低於99%，我絕對能取得金牌。」他強調造出個人最佳時間更為重要，並定下4分04秒目標，惟最終游出的時間與目標距離近6秒之多。

他在2019年韓國光州世錦賽上獲得男子200米混合泳、400米混合泳雙金，提前取得東京奧運入場券。去年他表現持續強勢，曾以1分52.53秒刷新男子200米蝶泳亞洲紀錄。

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：